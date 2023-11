Einbruch in Firmengebäude - Wer hat etwas gesehen?

STADTPROZELTEN, LKR. MILTENBERG. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind bislang Unbekannte in ein Firmengebäude eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gebäude und entwendeten Metallteile und Bargeld. Die Kripo Aschaffenburg ermittelt und bittet hierbei auch um Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach haben Unbekannte das Gebäude in der Straße "Am Dreispitz" in der Zeit zwischen Dienstag, 18:45 Uhr, und Mittwoch, 07:00 Uhr, aufgesucht. Ein Mitarbeiter stellte den Einbruch am Morgen fest.

Die Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu der Werkstatt und den Büroräumen. Es wurden Maschinenteile aus Metall sowie Bargeld entwendet. Der Beuteschaden liegt nach ersten Schätzungen im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat inzwischen die weiteren Ermittlungen übernommen und hofft dabei auch auf Hinweise möglicher Zeugen.

Wer zur Tatzeit, im Vorfeld oder auch im Nachgang verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter Tel. 06021/857 - 1733 mit der Kripo Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Mehre Autos beschädigt - Täter flüchtig - Polizei sucht nach Zeugen

ASCHAFFENBURG / DAMM. Am Mittwochabend hat ein Unbekannter gegen verschiedene Fahrzeuge getreten und diese beschädigt. Ein Zeuge konnte den Vorfall beobachten. Die Polizei Aschaffenburg sucht mit einer Beschreibung nach dem Mann.



Ein Anwohner hatte um 19:30 Uhr in der Mühlstraße beobachtet, dass ein augenscheinlich alkoholisierter Mann gegen mehrere geparkte Fahrzeuge getreten hatte und verständigte die Polizei.



Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Unbekannten ist jedoch ergebnislos verlaufen. Insgesamt mussten die Beamten Beschädigungen an drei Pkw feststellen. Der Täter hatte die Außenspiegel abgetreten.



Die Polizei Aschaffenburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht mit folgender Personenbeschreibung nach dem Mann:

Circa 160 cm groß bei schlanker Statur

Bekleidet mit einer dunkelgrauen Jacke mit Kapuze

Hatte eine große Musikbox umhängen, aus der laute Musik abgespielt wurde

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Diebstähle aus Pkw - Zeugen gesucht

ALZENAU, OT MICHELBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein Unbekannter hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gleich mehrere Pkw im Ortsgebiet geöffnet und Gegenstände entwendet. Die Polizei Alzenau ermittelt und sucht mögliche Zeugen.

Insgesamt drei Autobesitzer meldeten sich am Mittwoch bei der Polizei und teilten mit, dass verschiedene Dinge aus ihren Pkw gestohlen wurden. In der Barbarossastraße hatte sich der Täter an einem Renault Clio zu schaffen gemacht und sich mit der Beute, einer Jacke und einer Musikbox, aus dem Staub gemacht. In der gleichen Straße öffnete der Dieb einen Opel Corsa und nahm einen Geldbeutel an sich. Die Ermittler können hier die Tatzeit auf 00:10 Uhr bis 08:00 Uhr am Mittwoch eingrenzen.

In der Straße "Am Weibersbach" entwendete der Unbekannte Bargeld aus einem Hyundai, der zwischen Dienstag, 17:00 Uhr, und dem folgenden Morgen, 08:30 Uhr, in einer dortigen Hofeinfahrt stand.

Die Ermittlungen zu den Diebstählen führt die Polizeiinspektion Alzenau. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht haben könnte, wird gebeten, sich unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad - Medizinischer Grund vermutlich Ursache

KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Am Mittwochvormittag touchierte ein 76-Jähriger mit seinem Pkw einen Fahrradfahrer. Grund für den Zusammenstoß ist offensichtlich eine medizinische Ursache.

Gegen 09:45 Uhr wollte ein 76-Jähriger aus einer Hofeinfahrt in der Bachgasse in den fließenden Verkehr einfahren. Mutmaßlich aufgrund einer medizinischen Ursache touchierte er hierbei einen von links kommenden Radfahrer. Der 65-jährige Fahrradfahrer wurde hierbei leicht verletzt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Miltenberger Polizei.



Weitere Zeugenaufrufe





Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / LEIDER. Am Dienstag wurde in der Zeit zwischen 04:50 Uhr und 16:35 Uhr ein weißer 1er BMW bei einer Unfallflucht an der Beifahrerseite beschädigt. Das Auto stand in der Zeit in der Augasse geparkt.



ASCHAFFENBURG / LEIDER. Am Dienstag hat ein Unbekannter in der Zeit zwischen 08:45 Uhr und 16:00 Uhr einen geparkten Mercedes angefahren und an der Stoßstange beschädigt. Das schwarze Fahrzeug stand in der Seidelstraße.



ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Mittwoch wurde in der Zeit zwischen 11:20 Uhr und 13:00 Uhr ein schwarzer Ford Focus bei einer Unfallflucht an der Fahrzeugfront beschädigt. Das Auto stand in der Zeit in dem "Früchteparkhaus" in der Elisenstraße auf der dritten Parkebene.



HEIMBUCHENTHAL, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Dienstag, 20:00 Uhr, und Mittwoch, 11:00 Uhr, wurde ein grauer VW Sharan bei einer Unfallflucht am linken Abblendlicht beschädigt. Der Pkw stand in der Straße "Am Eichenberg".



ASCHAFFENBURG / NILKHEIM. Am Montag wurde ein schwarzer Opel Adam auf dem Parkplatz eines Kindergartens im Ulmenweg angefahren und am Außenspiegel beschädigt. Das Auto war in der Zeit zwischen 07:50 Uhr und 16:30 Uhr dort abgestellt.



ASCHAFFENBURG / OBERNAU. Zwischen Dienstagnachmittag, 17:30 Uhr, und Mittwochmorgen, 08:00 Uhr, hat ein Unbekannter mehrere Werkzeuge und auch einen Kompressor aus einem blauen Fiat Ducato gestohlen. Das Handwerkerauto war in der Zeit in der Orffstraße abgestellt.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.





Polizeiinspektion Alzenau

KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Sonntag, 19:00 Uhr, und Dienstag, 15:30 Uhr, wurde ein grünes Trekkingrad der Marke Bocas aus einem Hof in der Prischoßstraße gestohlen.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg

KLINGENBERG, OT RÖLLFELD, LKR. MILTENBERG. Am Mittwoch wurde in der kurzen Zeit zwischen 17:20 Uhr und 17:40 Uhr ein geparkter blauer VW Golf auf dem Netto-Parkplatz in der Rosenbergstraße angefahren und auf der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher ist unbekannt.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

COLLENBERG, OT FECHENBACH, LKR. MILTENBERG. Am Dienstag wurde in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 22:00 Uhr die Terrassentüre eines Einfamilienhauses in der Pfarrer-Nicolai-Straße mutwillig beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel.: 09371/945-0 entgegen.