NÜRNBERG. (1403) Am Donnerstagvormittag (30.11.2023) kollidierte die Ladung eines Tiefladers auf der Südwesttangente mit einer Brücke. Die Schnellstraße ist seit mehreren Stunden gesperrt.



Der mit einem größeren Kettenbagger beladene Tieflader war gegen 10:20 Uhr auf der Südwesttangente in Fahrtrichtung Feucht unterwegs. Auf Höher der Anschlussstelle Schweinau kollidierte der Ausleger des Baggers mit der Brückenkonstruktion. Durch die Wucht des Aufpralls rutschte das tonnenschwere Gefährt halbseitig von dem Auflieger. An dem Bagger entstand ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Die Beschädigungen an der Brücke wurden durch Sachverständige vor Ort begutachtet, können jedoch noch nicht abschließend beziffert werden. Der 22-jährige Fahrer des Schwertransports blieb unverletzt.

Die Fahrbahn in Richtung Feucht musste in Folge des Unfalls für den Verkehr voll gesperrt werden. Seitdem dauern die Bergungsmaßnahmen, für die zwei Spezialkräne eingesetzt werden müssen, an. Die Aufräumarbeiten dürften sich noch bis in den späten Nachmittag / frühen Abend hinziehen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich, wenn möglich, weiträumig zu umfahren.



Erstellt durch: Marc Siegl