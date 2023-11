GARCHING AN DER ALZ, OT HART AN DER ALZ, LKR. ALTÖTTING. Drei verletzte Personen und ein Sachschaden im Bereich eines niedrigen fünfstelligen Euro-Betrags lautet die Bilanz nach einem Schwelbrand, der am Donnerstagmorgen, den 30. November 2023, im Bereich der Frank-Caro-Straße ausgebrochen war. Nach dem Abschluss der Arbeiten durch die Feuerwehren übernahmen die Brandfahnder der Kripo Mühldorf am Inn die polizeilichen Untersuchungen zur Brandursache.

Am Donnerstag (30. November), gegen 7.00 Uhr, ging bei der Integrierten Leitstelle Traunstein die Mitteilung über den Brand eines Mehrfamilienhauses in Hart an der Alz ein. Bei Eintreffen der alarmierten Feuerwehren konnte eine starke Rauchentwicklung aus dem betroffenen Objekt festgestellt werden. Im weiteren Verlauf konnten die Kräfte der Feuerwehren schließlich im Gebäude, nahe eines Schwedenofens, als Ursache einen Schwelbrand erkennen und diesen ablöschen.

Durch die massive Rauchentwicklung im Gebäude wurden zwei der insgesamt sechs anwesenden Bewohner leicht verletzt. Ein weiterer Bewohner erlitt durch die Folgen der freigesetzten Gase schwere Verletzungen. Dieser sowie die zwei leicht Verletzten wurden durch alarmierte Rettungskräfte zur medizinischen Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser verbracht.

Der entstandene Sachschaden dürfte sich laut ersten Schätzungen auf einen Euro-Betrag im niedrigen fünfstelligen Bereich belaufen.

Die ersten Ermittlungen erfolgten durch Beamte der Polizeiinspektion Altötting mit Unterstützung der Polizeiinspektion Trostberg. Noch am gleichen Morgen übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein vor Ort die Untersuchungen zur Brandursache. Die weitere Sachbearbeitung erfolgt durch das zuständige Fachkommissariat für Branddelikte der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein. Die genaue Brandursache ist derzeit noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Untersuchungen, weshalb hierzu noch keine Aussagen getroffen werden können.