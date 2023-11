LANGENZENN. (1402) Am Dienstagmittag (28.11.2023) entwendete ein bislang unbekannter Täter Messtechnik von einer Geschwindigkeitsmessstelle der Kommunalen Verkehrsüberwachung in Langenzenn (Lkrs. Fürth). Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Die Messstelle war ab dem Vormittag in der Nürnberger Straße in Fahrtrichtung Horbach in stadteinwärtiger Fahrtrichtung aufgebaut. Gegen 12:50 Uhr bemerkte der Messtechniker, der sich unweit der Messstelle in einem Fahrzeug befand, ein Verbindungsproblem. Als er die Technik überprüfte, stellte er fest, dass Teile der Messtechnik entwendet wurden.

Die Polizeiinspektion Zirndorf hat Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 969270 zu melden.



Erstellt durch: Marc Siegl / mc