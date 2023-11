OFFINGEN. Am Donnerstagmorgen gegen 07:30 Uhr wurde ein Lkw-Fahrer Geschädigter einer Verkehrsunfallflucht. Anfangs lautete die Mitteilung, dass es zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten gekommen sei, dies bewahrheitete sich nicht.

Der Lkw-Fahrer, der sein Fahrzeug auf dem Parkplatz an der Kreisstraße bei der Radlertankstelle geparkt hatte und dort nächtigte, wurde von einer Erschütterung geweckt. Er konnte einen anderen Lkw mit einem grauen Anhänger erkennen, der sein Fahrzeug angefahren und beschädigt hatte, dann aber in Richtung Peterswörth weiterfuhr. An dem geparkten Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro. Da es in der ersten Mitteilung geheißen hatte, dass der Verkehrsunfall auf der Donaubrücke sei, mehrere Lkw beteiligt, und eine Person eingeklemmt wäre, waren auch der Rettungsdienst und die Feuerwehr vor Ort. Die anderen beteiligten Einsatzkräfte konnten allerdings recht bald wieder einrücken. (PI Burgau)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).