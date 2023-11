ERLANGEN. (1401) Am Dienstagabend (28.11.2023) teilte eine aufmerksame Zeugin mit, dass ein Mann in der Erlanger Innenstadt öffentlichkeitswirksam den sogenannten Hitlergruß gezeigt und sich in dem Zusammenhang judenfeindlich geäußert habe. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 20:10 Uhr teilte eine Frau über Polizeinotruf mit, dass ein Mann vor der in der Schuhstraße befindlichen Universitätsbibliothek öffentlichkeitswirksam den sogenannten Hitlergruß gezeigt habe und lautstark seinen Unmut über Juden geäußert habe.

Polizeibeamte der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt konnten die beschriebene Person in unmittelbarer Tatortnähe feststellen und vorläufig festnehmen.

Da der 33-jährige Tatverdächtige sich gegenüber den Polizeibeamten aggressiv verhielt und zudem augenscheinlich stark alkoholisiert war, wurde dieser zur Verhinderung der Begehung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Das Staatsschutzkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen ermittelt nun gegen den 33-Jährigen wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und bittet weitere Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 bei der Polizei zu melden.



Erstellt durch: Stefan Schmid / mc