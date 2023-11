LAUF A. D. PEGNITZ. (1399) In der Nacht von Dienstag (28.11.2023) auf Mittwoch (29.11.2023) brachen Unbekannte in mehrere Lagerräume in Schwaig b. Nürnberg (Lkrs. Nürnberger-Land) ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Zwischen 17:30 und 07:30 verschafften sich Einbrecher im Ortsteil Behringersdorf, Günthersbühler Straße, gewaltsam Zugang zu Lagerräumen von insgesamt fünf Handwerksbetrieben.

Die Unbekannten entwendeten aus den Lagerräumlichkeiten hochwertige Maschinen und Elektrowerkzeuge und konnten mit der Beute unerkannt flüchten.

Der Entwendungsschaden beläuft sich nach vorläufigen Schätzungen auf circa 50.000 Euro, zudem entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro.

Beamte der Kriminalpolizei Schwabach nahmen noch am Tatort die Ermittlungen gegen die unbekannten Einbrecher auf.

In diesem Zusammenhang bittet die Kriminalpolizei Schwabach mögliche Zeugen darum, verdächtige Wahrnehmungen, insbesondere hinsichtlich Beobachtungen potentieller Täterfahrzeuge, unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 mitzuteilen.

Erstellt durch: Stefan Schmid / mc