VEITSHÖCHHEIM, LKR. WÜRZBURG. Wie bereits berichtet hat die Kriminalpolizei Würzburg die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt an der damals 24-jährigen Eveline Höbler fortgeführt. Am gestrigen Mittwoch traten die Ermittler mit einem Beitrag in der Sendung Aktenzeichen XY erneut an die Öffentlichkeit. Noch am Abend führte dies zu über 60 neuen Hinweisen.