MARKT SCHWABEN, LKRS. EBERSBERG.Unbekannte drangen in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Cafe in Markt Schwaben ein. Beim Versuch einer weiteren Tat in einer benachbarten Bäckerei scheiterten die Einbrecher.

Nachdem die Täter durch eine zuvor zerstörte Glasfüllung in das Gebäude am Dr. Hartlaub-Ring eingedrungen waren, hebelten sie mehrere Geldspielautomaten auf und entwendeten den Bargeld-Inhalt in noch unbekannter Höhe. Das Cafe war in der Vergangenheit bereits mehrfach Ziel von Einbrechern gewesen.

In derselben Nacht versuchten Unbekannte, unter Anwendung roher Gewalt die Tür einer Bäckerei im Dr. Hartlaub-Ring aufzuhebeln. Sie scheiterten jedoch an der massiven Bauweise.

Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen und prüft derzeit eventuelle Tatzusammenhänge, auch unter Berücksichtigung weiterer Einbruchsdelikte in Markt Schwaben in der jüngeren Vergangenheit. Eventuelle Zeugen werden gebeten, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 08122-9680 an die Kripo zu melden.