Tätliche Auseinandersetzung unter Bekannten - Kriminalpolizei sucht wichtige Zeugen

ALZENAU, OT HÖRSTEIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 19 und 20 Jahren und einer dreiköpfigen Personengruppe am Samstag sucht die Kriminalpolizei nach zwei wichtigen Zeugen.

Zwischen den beiden Männern und den drei Unbekannten ist es gegen 18:20 Uhr im Bereich einer Parallelstraße der Gerichtsplatzstraße zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf die Tatverdächtigen einem der beiden Geschädigten die Jacke entreißen wollten. Im Anschluss flüchteten diese zu Fuß in Richtung Ortsmitte. Nachdem die Tatbeteiligten sich flüchtig bekannt waren, konnte einer der Tatverdächtigen, ein 17-Jähriger, bereits kurze Zeit später vorläufig festgenommen werden.

Unmittelbar nach der Auseinandersetzung stoppte ein mit zwei Personen besetzter roter Pkw im Nahbereich des Orts des Geschehens. Die Fahrzeuginsassen hatten sowohl zu der flüchtigen Gruppe und auch zu einem der beiden Geschädigten Kontakt.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die weiteren Ermittlungen wegen des versuchten Raubdelikts übernommen und bittet insbesondere die Insassen des roten Pkws und mögliche weitere Zeugen der Tat, sich zu melden.

Hinweise werden bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg unter 06021/857-1733 entgegengenommen.

Auto auf Supermarktparkplatz beschädigt - Fahrer erheblich alkoholisiert

ALZENAU, OT HÖRSTEIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein Pkw-Fahrer hat am Dienstagmittag auf einem Parkplatz ein geparktes Auto angefahren. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem Unfallverursacher.

Der Unfall hatte sich gegen 12:30 Uhr auf dem Parkplatz des Supermarkts in der Gerichtsplatzstraße ereignet. Der Fahrer eines Skoda war beim Ausparken an einen geparkten Toyota gestoßen und hatte diesen dabei beschädigt. Verletzt wurde dabei niemand.

Die zur Unfallaufnahme hinzugerufene Streife der Alzenauer Polizei stellte bei dem Fahrer des Skoda Alkoholgeruch fest. Ein Vortest ergab einen Wert von rund zwei Promille. In der Folge musste dem Mann Blut abgenommen werden. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.

Ermittelt wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs.

Rehe gewildert - Wer hat etwas gesehen?

LEIDERSBACH, OT ROSSBACH, LKR. MILTENBERG. Am Dienstag hat ein Jagdberechtigter zwei gewilderte Rehe auf einem Feld aufgefunden. Die Polizei Obernburg hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auch auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach müssen die Wildtiere in der Zeit zwischen Montagabend, 21:00 Uhr, und Dienstagvormittag, 10:30 Uhr, erlegt worden sein. Der Zeuge hat die Tiere schließlich auf einem Feld in der Verlängerung der Brunnengasse aufgefunden. Eine berechtigte Jagd kann derzeit ausgeschlossen werden.

Die Polizei ermittelt in der Sache wegen Jagdwilderei. Wer Beobachtungen gemacht hat, die damit in Verbindung stehen könnten wird gebeten, sich unter Tel. 06022/629-0 bei der Inspektion in Obernburg zu melden.

Unter Vorwand Fahrzeugführer angesprochen - Erneuter Trickdiebstahl auf Autobahnparkplatz der A3 - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG. Unter einem Vorwand haben sich erneut dreiste Trickdiebe am Dienstagabend Zugang zu einem Fahrzeug auf einem Autobahnparkplatz verschafft und einen Autofahrer aus dem europäischen Ausland bestohlen. Die Täter entkamen unerkannt.

Gegen 22:15 Uhr weckte ein bislang Unbekannter auf dem Parkplatz Strietwald-Süd einen Pkw-Fahrer, der gerade schlief. Der mutmaßliche Täter lockte den Fahrer des VW Caddy mit bosnisch-herzegowinischer Zulassung aus dem Auto, indem er auf ein Problem mit der Felge des Fahrzeugs hinwies. Während der VW-Fahrer die danebenliegende Felge wieder an dem Pkw anbrachte, wurde seine Geldbörse aus dem Auto entwendet. Der Trickdieb war beim Bemerken des Diebstahls bereits in unbekannte Richtung geflüchtet.

Ob der Unbekannte dabei alleine oder mit einem Komplizen zu Gange war, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Der Bestohlene kann den Täter wie folgt beschreiben:

Circa 35 - 40 Jahre alt

165 - 170 Zentimeter groß bei kräftiger/dicker Statur und auffällig kurzen Beinen

Sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent

Hatte einen Schnauzbart

Kurze, dunkle Haare

Trug ein dunkles Sweatshirt mit einer gelben Warnweste darüber

Hatte ein auffälliges Gangbild, bei dem die Fußspitzen beim Laufen nach außen gezeigt haben

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1733 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

SAILAUF, LKR. ASCHAFFENBURG. Bereits zwischen dem 22. November, 18:00 Uhr, und dem 23. November, 07:00 Uhr, haben Unbekannte eine über 60 Kilogramm schwere Bohrspindel von dem Lagerplatz einer Firma in der Theodor-Bergmann-Straße entwendet. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter einen Rettungsweg zum Kurfürst-Eppstein-Ring benutzt haben müssen.

ASCHAFFENBURG / OBERNAUER KOLONIE. Zwischen Samstag, 15:00 Uhr, und Dienstag, 10:00 Uhr, wurde der Außenspiegel eines gelben Toyotas angefahren und beschädigt. Das Auto stand in der Zeit im Bereich der 100er Hausnummern in der Obernauer Straße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Am Montag wurde in der Zeit zwischen 05:00 Uhr und 07:00 Uhr der linke Hinterreifen eines blauen Audi A5 mit einem spitzen Gegenstand zerstochen. Das Fahrzeug stand währenddessen in der Tanneberger Straße geparkt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0 entgegen.