WEILHEIM, LKR. WEILHEIM-SCHONGAU. Bargeld im Wert eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags übergab ein Rentner aus Weilheim am Dienstagabend, den 28. November 2023, an zwei unbekannte Geldabholer. Betrüger hatten dem Opfer zuvor erzählt, dessen Tochter habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht und benötige eine hohe Summe Geld, um eine Haft abzuwenden. Die Kriminalpolizei ermittelt, bittet um Zeugenhinweise und gibt Tipps, wie man sich vor der Betrugsmasche schützen kann.

Im Bereich Weilheim-Schongau und Bad Tölz-Wolfratshausen kam es gestern (28.11.2023) über den Nachmittag verteilt zu einer Vielzahl betrügerischer Anrufe. In den meisten Fällen reagierten die potentiellen Opfer richtig, indem sie das Telefonat beendeten und die Polizei informierten.

Ein Rentner aus Weilheim übergab aber am Abend, nahe des Weilheimer Bahnhofs, Bargeld im Wert eines mittleren fünfstelligen Eurobereichs an einen unbekannten Mann und eine unbekannte Frau. Die offenbar für organisierte Kriminelle agierenden Abholer verschwanden im Anschluss mit der Beute.

Betrüger hatten den Mann gestern am Telefon stundenlang in Gespräche verwickelt und ihm berichtet, die Tochter habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Um eine drohende Haft der Tochter abzuwenden, müsse eine hohe Kaution hinterlegt werden – dies wurde dem Opfer von angeblichen Mitarbeitern einer Behörde erzählt.

Die für organisierte Betrugsdelikte zuständige Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

Zur Klärung des Sachverhalts bittet die zuständige Kriminalpolizei die Bevölkerung um Hinweise in dem Fall unter der Telefonnummer 08031 / 200-0 oder jede andere Polizeidienststelle:

Beschreibung des männlichen Abholers: südländische Erscheinung, ca. 165 cm groß, ca. 40 bis 45 Jahre alt, Mehrtagesbart, dunkle Kleidung

Beschreibung der weiblichen Abholerin: ca. 160 cm groß, gelbes Oberteil, hell-dunkel gemusterter Rock, Strumpfhose

Wer hat die oben beschriebenen Personen am 28.11.2023, zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr im Nahbereich des Bahnhofs Weilheim gesehen?

Wer kann Hinweise zur Identität dieser Person(en) geben?

Wer hat zur relevanten Zeit verdächtige Fahrzeuge im Nahbereich des Bahnhofs bzw. dessen Parkplatz gesehen?

Wer hat sonst sachdienliche Informationen, die zur Tataufklärung dienen können?

Seit langem sind die Maschen der Betrüger hinlänglich bekannt, aber dennoch werden immer noch vor allem Seniorinnen und Senioren Opfer dieser sogenannten Schockanrufe und verlieren dadurch teils horrende Geldsummen. In vielen Fällen werden die Geschädigten an öffentliche Gebäude wie Gerichte oder Rathäuser gelotst, um dort die Wertgegenstände an die vermeintlichen Polizeibeamten, Staatsanwälte oder Gerichtsmitarbeiter zu übergeben. Dies dient jedoch nur dem Zweck, die Legende aufrecht zu erhalten.

Die Polizei warnt deshalb weiterhin eindringlich und gibt Verhaltenstipps: