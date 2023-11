GARS AM INN, LKR. MÜHLDORF AM INN. Nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei war ein technischer Defekt an einem Lkw die Ursache für einen Brand in einer Halle am späten Dienstagabend, 28. November 2023, in Gars am Inn. Neben zwei Milchtanklastwägen wurde auch die Fahrzeughalle beschädigt. Der Gesamtschaden summiert sich auf etwa eine halbe Million Euro. Mehrere Personen wurden leicht verletzt.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Gars am Inn, St. Erasmus, Waldkraiburg, Grünthal, Babensham und Wang, der Kreisbrandinspektor, der THW-Fachberater, zwei Rettungsfahrzeuge, ein Notarzt, der Einsatzleiter Rettungsdienst und die Polizei wurden am späten Dienstagabend, 28.November 2023, gegen 22.40 Uhr, zu einem Brand in den Ortsteil Hochstraß alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand in einer Fahrzeughalle eines Fuhrunternehmens das Fahrerhaus eines abgestellten Milchtanklasters in Vollbrand. Rasch gelang es den Feuerwehren, die Flammen zu löschen. Diese hatten aber bis dahin nicht nur den Lkw weitestgehend zerstört, sondern einen weiteren Lastwagen und die Halle selbst beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen von Feuerwehr und Kriminalpolizei zufolge auf rund 500.000 Euro. Zwei Personen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, drei weitere Personen wurden deswegen vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.

Die ersten Ermittlungen erfolgten durch die Polizeiinspektion Waldkraiburg und Beamte des Kriminaldauerdienstes (KDD) der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein. Inzwischen übernahmen die Brandfahnder der Kripo Mühldorf am Inn die Untersuchungen zur Brandursache. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte ein technischer Defekt an einem der beiden Milchtanklastwägen zu dem Brand geführt haben.