BICHL, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Ein Sachschaden im hohen sechsstelligen Bereich lautet die Bilanz nach einem Brand, der am Dienstagnachmittag, den 28. November 2023, im Bereich der Ludlmühlstraße ausgebrochen war. Nach dem Abschluss der Löscharbeiten durch die Feuerwehren übernahmen Beamte der Kripo Weilheim unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft die polizeilichen Untersuchungen zur Brandursache.

Am Dienstag (28. November), gegen 13.50 Uhr, ging bei der Integrierten Leitstelle Oberland die Mitteilung über einen brennenden Dachstuhl in der Ludlmühlstraße in Bichl ein. Bei Eintreffen der alarmierten Feuerwehren stand das betroffene Objekt, welches ehemals als Schreinerei diente, bereits in Vollbrand. Durch das rasche Eingreifen der eingesetzten Feuerwehren konnte ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Gebäude verhindert werden. Das betroffene Objekt brannte jedoch komplett aus und musste kontrolliert abgetragen werden.

Auf Grund der massiven Rauchentwicklung wurden die Bewohner aus dem umliegenden Bereich evakuiert und kurzzeitig in einem nahgelegenen Gasthof untergebracht. Nach Ende der Löscharbeiten konnten alle Betroffenen in ihr „zu Hause“ zurückkehren.

Laut aktuellen Erkenntnissen wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich laut ersten Schätzungen auf einen Euro-Betrag im hohen sechsstelligen Bereich belaufen.

Die ersten Ermittlungen erfolgten durch Beamte der Polizeistation Kochel am See mit Unterstützung der Polizeiinspektion Bad Tölz. Noch am gleichen Nachmittag übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim vor Ort die Untersuchungen zur Brandursache. Diese ergaben, dass das Feuer im Rahmen von Hobby-Arbeiten im Objekt verursacht wurde. Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung gegen einen 61-jährigen Österreicher aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen ermittelt.