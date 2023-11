SCHWEINFURT / BERGL. Am Donnerstagabend war es wie bereits berichtet in der Hermann-Barthel-Straße zu einem Raubdelikt gekommen. Aufgrund eines aufmerksamen Zeugen ist nun der Fluchtweg des Täters bekannt. Die Kriminalpolizei wendet sich daher mit einem erneuten Zeugenaufruf an die Bevölkerung.