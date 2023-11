NÜRNBERG. (1393) Am Sonntagabend (26.11.2023) schlugen und beraubten Unbekannte einen Jugendlichen in der Nürnberger Südstadt. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Ein 16-jähriger Jugendlicher befand sich gegen 18:30 Uhr an der Straßenbahn-Haltestelle „Landgrabenstraße“ als er dort von zwei unbekannten Männern angesprochen und nach Zigaretten gefragt wurde.

Die Unbekannten forderten daraufhin in bedrohlicher Weise die Herausgabe des Mobiltelefons, welches der Jugendliche aushändigte. Daraufhin schlugen und traten die Unbekannten auf den Jugendlichen ein und forderten hierbei die Passwörter und Codes des iPhones. Nachdem die Unbekannten zudem die getragene Bauchtasche der Marke „Prada“ mit darin befindlichen Apple AirPods an sich nahmen, fuhren sie mit der Straßenbahn in Richtung Christuskirche davon.

Dort sollen die Unbekannten das Telefon an einen Mann verkauft haben.

Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben:

1. Täter: Circa 18 Jahre alt, circa 170 – 180 cm groß, grüne Augen, trug einen schwarzen Kapuzenpullover sowie eine blaue OP-Maske

2. Täter: Circa 19 Jahre alt, circa 180 – 190 cm groß, braune Augen, trug ebenfalls eine OP Maske

Die Person, welche das Mobiltelefon gekauft haben soll war circa 20 – 22 Jahre alt, circa 180 cm groß, hatte eine schlanke bzw. athletische Figur und war mit einer glänzend schwarzen Jacke, Jeans mit Löchern und weißen Schuhe bekleidet.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.



Erstellt durch: Michael Petzold / bl