OBERSTAUFEN. Ein Betrüger täuschte über mehrere Monate einer 71-Jährigen eine Liebesbeziehung vor. Er sei Geschäftsmann und könne aufgrund von Steuerschulden die Schweiz nicht verlassen. Um ein persönliches Treffen zu ermöglichen und in der Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft überwies die Frau eine fünfstellige Summe.

Die Masche mit der vorgegaukelten Liebe

So genannte Liebesbetrüger suchen im Internet bewusst nach Online-Bekanntschaften, die sie dann um Geld betrügen können. Dazu nutzen sie nicht nur die bekannten sozialen Netzwerke, sondern vermehrt auch Messengerdienste.

Auf der Suche nach der großen Liebe versuchen viele über das Internet andere kennenzulernen. Das machen sich auch Betrüger zu Nutze. Sie sprechen über soziale Netzwerke, Dating-Portale, aber auch immer mehr über Messenger Personen an und täuschen ihnen eine Beziehung vor. Diese Betrugsform ist unter Romance‑Scamming oder Love‑Scamming bekannt.

Unabhängig vom genutzten digitalen Kommunikationskanal haben die Betrüger nur ein Ziel: Sie wollen von ihren Opfern Geld und andere finanzielle Gegenleistungen erbetteln. Oft haben sie vorher über viele Wochen hinweg ernsthaftes Interesse an ihrer Online-Bekanntschaft vorgetäuscht – deswegen fällt es Betroffenen oft nicht schwer, einer ersten Geldforderung nachzukommen. Seinem Partner oder der Partnerin würden die meisten schließlich auch Geld leihen. Doch das ist oft der Anfang von weiteren Geldforderungen oder weiteren Bitten um finanzielle Gefallen.

In vielen Fällen operieren die Täter aus dem Ausland.

Der aktuelle Fall aus Oberstaufen

OBERSTAUFEN. Im Juli 2023 lernte eine 71-jährige Frau auf einer Datingplattform einen Internetbekannten kennen. Dieser gab in den Chats vor, mehrere Firmen in Freiburg und in der Schweiz zu besitzen. Allerdings sitze er zurzeit in Polen fest und dürfe das Land wegen Steuerschulden nicht verlassen, er erwarte jedoch eine größere Summe Geld. In einem regen Chat-Verkehr über sechs Monate baute der Betrüger eine perfekte Lebensgeschichte gegenüber der Geschädigten auf. Er verschickte Bilder von seinen angeblichen Firmen, seiner Familie und sich selbst. Nach sechs Monaten bat der Mann sie dann erstmals, ihm eine mittlere vierstellige Summe für den Kauf dringend benötigter Landmaschinen zu überweisen. Die Geschädigte überwies einen Teilbetrag an eine dritte Person in Düsseldorf, welche als sogenannte Finanzagentin operierte und dann das Geld entsprechend weiterüberwies. Danach ging eine weitere Forderung ein, nun wurde die Frau von dem angeblichen Geliebten aufgefordert, ihm eine niedrige fünfstellige Summe wegen angeblich ausstehender Zollgebühren zukommen zu lassen. Da sie das Geld nicht hatte, nahm sie einen Kredit auf und zahlte dieses Geld dann weisungsgemäß in einen Bitcoin-Automaten ein. Am Ende schaffte es der Betrüger, dass sich die betrogene Frau selber strafbar machte, indem er sie dazu verleitete, Geld ebenfalls beim Bitcoin-Automaten einzuzahlen, welches auf ihr Konto von einer weiteren Betrogenen eingezahlt wurde. So war die Frau am Ende Geschädigte eines Betruges und gleichzeitig auch eine sogenannte „Finanzagentin“, um weitere mutmaßliche Betrügereien reinzuwaschen.

Die Zahlen zur Masche

Im Jahr 2022 wurden im Polizeipräsidium Schwaben Süd/West 29 erfolgreiche Fälle der Betrugsmasche „Love-Scamming“ bekannt. Die Betrüger erzielten dabei eine Summe von mehr als einer halben Million Euro. In diesem Jahr wurden bereits 47 Fälle mit einer Gesamtschadenssumme von über 1,2 Millionen Euro gemeldet.

Im Landkreis Oberallgäu wurden im letzten Jahr 5 erfolgreiche Fälle mit einer Schadenssumme von knapp 90.000 Euro angezeigt. In diesem Jahr wurden bereits 7 Fälle mit einer Gesamtschadenssumme von knapp 135.000 Euro bekannt.

Seien Sie misstrauisch beim Online-Dating

Schützen Sie private Daten: Seien Sie zurückhaltend bei der Veröffentlichung persönlicher Daten wie Ihrer Anschrift oder dem Geburtsdatum und mit Auskünften über Ihren Arbeitgeber. Romance‑Scammer suchen beispielsweise in sozialen Netzwerken nach ihren Opfern. Mit jeder Information haben sie dadurch ein Mittel mehr, um ihre Opfer zu täuschen und anschließen um Geld zu bitten.

Geben Sie möglichst wenig von sich preis: Bevor Sie etwas veröffentlichen, fragen Sie sich immer, ob andere das über Sie wirklich wissen sollten. Je mehr andere über Sie wissen, desto eher können Sie mit besonders sensiblen Informationen unter Druck gesetzt werden. Das machen sich auch Erpresser beispielsweise beim sogenannten Sextortion zu Nutze.

Verwenden Sie Sicherheitseinstellungen: Nutzen Sie Privatsphäre-Einstellungen der Netzwerke und Messengerdienste für Ihren Schutz. Wer sein Profil nur für Freunde einsehbar macht, schützt sich auch vor unbekannten Cyber-Mobbern oder Cyber‑Stalkern.

