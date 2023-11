Einbruch in Mobilfunkgeschäft - Wer kann Hinweise geben?

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Bei einem Einbruch am frühen Dienstagmorgen haben unbekannte Täter Mobiltelefone im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Die Polizei ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach begaben sich die Täter gegen 04:30 Uhr an das Geschäft in der Herstallstraße und schlugen die zur Straßenseite gewandte Scheibe des Ladens ein. In der Folge gelangten sie in die Verkaufsräume und flüchteten nur kurze Zeit später mit Mobiltelefonen im Wert von über 10.000 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 500 Euro.

Unmittelbar nach Eingang der Mitteilung über den Einbruch begaben sich mehrere Streifen der Aschaffenburger Polizei an die Tatörtlichkeit. Vor Ort konnte jedoch bereits niemand mehr festgestellt werden. Auch eine Fahndung im Nahbereich verlief ergebnislos.

Die Polizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Unfallflucht - Mehrere Fahrzeuge angefahren - Fahrer angetrunken

ASCHAFFENBURG / SCHWEINHEIM. In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein Autofahrer drei geparkte Autos angefahren und ist danach geflüchtet. Der alkoholisierte Mann war schnell ermittelt. Er hatte sein Kennzeichen an der Unfallstelle verloren.

Gegen 00:15 Uhr hat ein Anwohner beobachten können, wie ein Audi in der Rotwasserstraße gegen geparkte Fahrzeuge gefahren und im Anschluss davongefahren ist. Der Zeuge verständigte umgehend die Polizei, die schnell vor Ort war. Dabei fanden die Beamten das Kennzeichen des Audis am Unfallort vor. Noch während der Unfallaufnahme ist der Autofahrer an den Ort des Geschehens zurückgekehrt. Offenbar war er auf der Suche nach seinem Nummernschild.

Die Polizisten bemerkten, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Dem Sachstand nach war der Fahrer bereits während der Kollision angetrunken und hatte danach sein Fahrzeug in einer angrenzenden Landkreisgemeinde abgestellt, bevor er sich auf die Suche nach dem Kennzeichen machte. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Die Polizisten stellten den Führerschein des 24-Jährigen sicher. Zudem musste der Flüchtige eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Die Schadensumme liegt schätzungsweise bei mehreren zehntausend Euro.

Spanngurte auf Fahrbahn - Unfall als Folge - Verursacher gesucht

GROSSWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Am Montagmittag ist es auf der B469 zu einem Unfall gekommen, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Ursache waren verlorene Spanngurte. Die Polizei Obernburg sucht Zeugen.

Gegen 12:30 Uhr war eine 29-jährige Frau mit ihrem BMW X2 auf der B469 unterwegs, als sie wegen Gegenständen auf der gesamten zweispurigen Fahrbahn bremsten musste. Ein ihr nachfahrender VW Golf mit einem 37-Jährigen am Steuer erkannte dies offensichtlich zu spät und ist dem BMW aufgefahren.

Der VW war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde zum Glück keiner der Beteiligten.

Die Gegenstände auf der Fahrbahn stellten sich schließlich als Spanngurte heraus, die ein noch Unbekannter verloren haben muss. Die Polizei Obernburg sucht nun nach dem Verursacher und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitag wurde in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 19:00 Uhr ein schwarzes Mountainbike der Marke Cube in der Mainparkstraße entwendet. Das Rad war im Bereich des Hochhauses Nr. 2 an einem Fahrradständer angekettet.



GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Zeit zwischen Freitag, 16:30 Uhr, und Montag, 06:30 Uhr, wurde ein oranger Motorroller offensichtlich gestohlen. Das Kleinkraftrad mit Versicherungskennzeichen stand aufgrund einer Panne in einer Parkbucht außerhalb der Ortschaft neben der Staatsstraße 3115. Als der Besitzer es holen wollte, war der Roller verschwunden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KARLSTEIN, OT GROSSWELZHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Unbekannter haben zwischen Freitag, 19:00 Uhr, und Montag, 07:00 Uhr, erneut Kabel vom Gelände des Umspannwerks "Zeche Gustav" entwendet. Bereits am Wochenende vom 10. bis 12. November hatten Diebe Kupferkabel von dem Gelände gestohlen.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.