NÜRNBERG. (1391) Am Montagmorgen (27.11.2023) kam es im Nürnberger Stadtteil Schweinau an einer Fußgängerampel zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einer Fußgängerin. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen des Unfallherganges.



Gegen 07:30 Uhr befuhr der Fahrer eines Kleintransporters die Schweinauer Hauptstraße in stadteinwärtige Richtung.

Zu diesem Zeitpunkt querte eine 17-Jährige die Straße auf Höhe der U-Bahnstation Hohe Marter an einer Fußgängerampel.

Die Fußgängerin wurde von dem Kleintransporter erfasst, erlitt leichte Verletzungen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt, am Fahrzeug entstand aber ein Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro.

Die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg hat die Ermittlungen zur Klärung des Unfallherganges aufgenommen und bittet Zeugen des Unfallgeschehens, insbesondere zu Beobachtungen hinsichtlich der Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt, unter der Telefonnummer 0911 6583-1530 um Hinweise.

Erstellt durch: Stefan Schmid