2048. Brandfall – Altstadt

Am Samstag, 25.11.2023, gegen 20:00 Uhr, kam es in einer Wohnung in der Münchner Innenstadt zu einem Brand mit Verpuffung. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde der in der Wohnung befindliche Ethanol-Ofen von einer 39-jährigen Mieterin nachgefüllt. Dabei kam es aus bislang unbekannten Gründen zu einer Verpuffung.

Die 39-Jährige wurde von einer Flamme erfasst und schwer verletzt. Mit in der Wohnung befindliche Zeugen kamen ihr zu Hilfe und verständigten den Notruf. Anschließend wurde die 39-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 13 (Branddelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Hinweis der Münchner Polizei:

Hinsichtlich der Verwendung von Ethanolöfen ist zu beachten, dass diese während eines laufenden Betriebs nicht mit Ethanol nachbefüllt werden dürfen!

Dieser Warnhinweis findet sich bei zertifizierten Produkten in der Betriebsanleitung.

Darüber hinaus ist zudem zu beachten, dass diese Öfen ausnahmslos im abgekühlten Zustand (neu) mit Ethanolbrennstoff befüllt werden dürfen.

Weiterhin wäre anzuraten, Ethanolöfen auf nicht brennbarem Untergrund und abseits von sonstigen brennbaren Stoffen aufzustellen, so dass im Falle eines übergreifenden bzw. ausbrechenden Feuers kein erweiterter Brand entstehen kann

Unter folgendem Link sehen sie wertvolle Tipps zum Thema Brandschutz und dem Verhalten bei Bränden:

https://www.ffw-muenchen.de/buergerservice/brandschutztipps/

2049. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Linienbus; eine Person verletzt – Ottobrunn

Am Montag, 27.11.2023, gegen 09:45 Uhr, fuhr eine 86-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Pkw Opel zum Ausparken rückwärts vom Fahrbahnrand auf die Rosenheimer Landstraße in Ottobrunn. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr ein 57-Jähriger mit einem Linienbus an der ausparkenden 86-Jährigen stadteinwärts vorbei. Die 86-Jährige touchierte dabei mit dem Heck des Pkws das Heck des Linienbusses.

Nach aktuellem Ermittlungsstand verwechselte die 86-Jährige nach dem Zusammenstoß das Gaspedal mit der Bremse und fuhr auf der Rosenheimer Landstraße in den Gegenverkehr. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw sowie mit einem geparkten Pkw.

Die 86-Jährige wurde leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Der Pkw Opel wurde schwer beschädigt. Der Linienbus und die beiden anderen Pkw wurden mittelschwer beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 14.000.- Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Rosenheimer Landstraße für circa eineinhalb Stunden komplett gesperrt werden. Dabei kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

2050. Brandfall – Großhadern

Am Freitag, 24.11.2023, gegen 11:00 Uhr kam es zu einem Brand von Unrat in einer Grünfläche an einer Tiefgaragenabfahrt im Bereich des Stiftsbogens. Dies konnte von mehreren Bauarbeitern der dortigen Baustelle gesehen und gelöscht werden. Es wurde dabei niemand verletzt. Es entstanden im dortigen Bereich leicht verrußte Wände.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen vor Ort übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Stiftsbogens 17 Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2051. Gefährliche Körperverletzung – Neuperlach

Am Montag, 27.11.2023, gegen 22:20 Uhr wurde der Notruf der Polizei von einem 42-Jährigen mit Wohnsitz in München verständigt. Dieser gab an, dass er soeben von seinem Vater in der gemeinsamen Wohnung mit einem Messer verletzt wurde. Daraufhin wurden Einsatzkräfte zur Wohnung der Familie beordert.

Vor Ort öffnete die 67-jährige Mutter des Anrufers die Wohnungstüre. In der Wohnung selbst konnte der 64-jährige Vater unbewaffnet angetroffen und festgenommen werden. Der 42-Jährige hatte eine oberflächige Schnittverletzung, die vor Ort ärztlich behandelt werden konnte.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten der 42-Jährige und der 64-Jährige aus noch unbekannten Gründen in einen Streit. Im Verlauf der späteren körperlichen Auseinandersetzung wurde der 42-Jährige durch den 64-Jährigen mit einem Messer leicht verletzt. Der 64-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Das Kommissariat 26 hat die Ermittlungen wegen einer Köperverletzung des 64-Jährigen sowie einer versuchten Körperverletzung des 42-Jährigen übernommen.

2052. Brandfall – Berg am Laim

Am Samstag, 25.11.2023, gegen 19:00 Uhr, bemerkte ein Anwohner in der Kreillerstraße einen Brand an einem zum Spielzeughäuschen umgebauten Container. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei war der Container bereits vollkommen ausgebrannt. Zusätzlich brannte eine Bank vor dem Container.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Eine Gefahr für die Anwohner bestand nicht. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Kreillerstraße, Virgilstraße und der Eigenhausstraße (Berg am Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2053. Versuchte Vergewaltigung; Festnahme eines Tatverdächtigen – Altstadt

– siehe Medieninformation vom 22.11.2023, Nr. 2016

Wie bereits berichtet, wurde am Dienstag, 21.11.2023, in der Zeit von 05:50 Uhr bis 06:00 Uhr, eine 47-jährige Marokkanerin ohne festen Wohnsitz in Deutschland im Untergeschoss des Karlsplatzes, wo sie sich zum Schlafen hingelegt hatte, von einer männlichen, ihr unbekannten Person, zum Geschlechtsverkehr aufgefordert. Dieser forderte die 47-Jährige auf, mit ihm Geschlechtsverkehr zu vollziehen.

Die 47-Jährige kam der Aufforderung nicht nach, worauf der Unbekannte die 47-Jährige massiv körperlich anging und verbal bedrohte.

Wie mittlerweile nachvollzogen werden konnte, war der Unbekannte im Vorfeld des gegenständlichen Sexualdelikts im engen räumlichen und zeitlichen Zusammenhang bereits in eine andere ebenfalls polizeilich aufgenommene körperliche Auseinandersetzung verwickelt. Im Rahmen der polizeilichen Aufnahme jenes Vorgangs waren Lichtbilder von der Person gefertigt worden, welche nun eindeutig dem Täter zugeordnet werden konnten. Bilder über eine Überwachungskamera hatten hier vorgelegen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft München I wurde durch den Ermittlungsrichter des AG München am Freitag, 24.11.2023, ein Untersuchungshaftbefehl gegen den ermittelten Unbekannten erlassen, welcher am Montag, 27.11.2023, durch Kräfte des Polizeipräsidiums München vollzogen werden konnte.

Der Tatverdächtigte wurde festgenommen und wird nun dem Ermittlungsrichter zur weiteren Entscheidung der Haftfrage vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.