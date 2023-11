BAYREUTH. Am Donnerstagabend hörten Zeugen Geräusche an der Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Bayreuther Brautgasse. Beim Nachsehen trafen sie im Hausflur auf einen Unbekannten, der das Gebäude nach kurzer Ansprache wieder verließ. Später entdeckten die Bewohner Einbruchsspuren an der Haustür.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

männlich

zirka 25 Jahre alt

etwa 175 Zentimeter groß

schwarzes Haar

Schnurrbart

trug dunkle Kleidung und eine graue Mütze

An einem benachbarten Gebäude wurden ebenfalls Beschädigungen entdeckt. Ob die Einbruchsspuren mit dem unbekannten Mann in Verbindung stehen, prüft nun die Kriminalpolizei Bayreuth. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 mit der Kripo Bayreuth in Verbindung zu setzen.