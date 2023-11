WÜRZBURG / INNENSTADT. Ein 30-Jähriger entwendete am Freitagabend ein paar Schuhe aus einem Geschäft und flüchtete zunächst. Ein Angestellter konnte den Mann zur Rede stellen und wurde von diesem körperlich angegangen. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und sitzt in Haft.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befand sich der 30-jährige algerische Staatsangehörige am Freitag gegen 18:00 Uhr in einem Schuhgeschäft in der Kaiserstraße. Er nahm ein paar Herrenstiefel an sich, legte diese in seine Tasche und verließ das Geschäft. Durch das Auslösen des Alarms wurde ein Angestellter auf die Situation aufmerksam und stellte den Mann zur Rede. Der 30-Jährige flüchtete jedoch zunächst und konnte durch den Zeugen im Bereich der Kaiserstraße gestoppt werden. Hierbei versuchte der Tatverdächtige ihm gegen den Kopf zu schlagen.

Eine Streife der Würzburger Polizei war schnell vor Ort und konnte den Mann festnehmen. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung und dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen verbrachte der 30-Jährige die Nacht in der Haftzelle der Polizei.

Am Samstag erfolgte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg die Vorführung am Amtsgericht. Der Ermittlungsrichter ordnete auf Grund des dringenden Tatverdachts des räuberischen Diebstahls die Untersuchungshaft gegen den Mann an. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.