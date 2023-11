WENDELSTEIN. (1389) Ein 71-jähriger Mann war am Montag (27.11.2023) bis in die späten Abendstunden nicht von Waldarbeiten im Bereich von Wendelstein (Lkrs. Roth) zurückgekehrt. Im Rahmen einer großangelegten Suche konnten Einsatzkräfte den Vermissten in den späten Abendstunden auffinden und aus einer hilflosen Lage befreien.



Der Vermisste war in den Mittagsstunden mit einem Traktor aufgebrochen, um Holzarbeiten in einem seiner Waldstücke durchzuführen. Als er bis in die späten Abendstunden nicht nach Hause zurückgekehrt war, schaltete die Lebensgefährtin des 71-Jährigen die Polizei ein.

In Anbetracht der niedrigen Temperaturen und des andauernden Schneefalls leitete die Polizeiinspektion Schwabach umgehend eine großangelegte Suchaktion ein. Der Einsatz eines Hubschraubers war aufgrund der Wetterlage nicht möglich, weshalb eine große Zahl an Einsatzkräften in die Absuche eingebunden wurde. Neben mehreren Polizeistreifen samt Diensthunden war auch ein Großaufgebot der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren im Einsatz. Zudem beteiligten sich mehrere örtliche Landwirte an der Suche nach dem 71-jährigen Vermissten.

Über den Hinweis eines Anwohners konnte gegen 23:00 Uhr zunächst der Traktor des Vermissten in einem Waldstück nahe des Ortsteils Neuses festgestellt werden. Kurz darauf konnte auch der 71-Jährige selbst, der durch Hilferufe auf sich aufmerksam machen konnte, gefunden werden. Er war mit dem Fuß unter einem gefällten Baum eingeklemmt worden. Mittels Kettensäge konnten Einsatzkräfte der Feuerwehr den Mann aus dieser Lage befreien.



Der Rettungsdienst brachte den 71-Jährigen anschließend in ein Krankenhaus. Er hatte sich eine Fußverletzung zugezogen und war unterkühlt.



Erstellt durch: Michael Konrad / bl