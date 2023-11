KEMPTEN. Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West eröffnet am 04.12.2023 die „Police Factory“, einen Pop-Up-Store im Einkaufszentrum Forum Allgäu. Interessierte können sich im Store zu unseren Aufgaben, zum Berufsbild des Polizeibeamten oder zu aktuellen Präventionsthemen informieren.

Die Police Factory bietet die Gelegenheit für Bürgerinnen und Bürger, unsere vielfältige Arbeit hautnah zu erleben und zudem verschiedene Bereiche und Schwerpunkte kennenzulernen, die uns am Herzen liegen.

Im Rahmen des einwöchigen Pop-Up-Stores möchten wir mit den Bürgerinnen und Bürgern in einer entspannten Atmosphäre ins Gespräch kommen. Erzählen Sie uns bei dieser Gelegenheit, was Sie bewegt, was Sie denken und was Ihre Sorgen und Nöte sind.

Daneben informieren wir Sie zu

dem Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

dem Berufsbild des Polizeibeamten und den Karrieremöglichkeiten

verschiedenen Themen der Kriminalprävention, wie beispielsweise gängigen Betrugsmaschen und Einbruchsprävention

Themen der Verkehrssicherheit

Besondere Highlights des einwöchigen Stores sind Einblicke in die Arbeit der Polizei und spezielle Aufgabenbereiche, beispielsweise der Alpinen Einsatzgruppe und der Zentralen Einsatzdienste Kempten. Als weiteres Highlight lädt Sie die Polizeiinspektion Kempten am Mittwoch, den 06.12.2023, zu „Coffee with a Cop“ ein.

Gleichzeitig sind Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte in der Kemptener Innenstadt unterwegs, um für die „Police Factory“ und die täglich wechselnden Themen zu werben.

Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner freut sich auf die Eröffnung:

„Wir möchten mit der Police Factory die Gelegenheit bieten, mit uns in den Dialog zu treten und damit unser offenes und vertrauensvolles Verhältnis zu untermauern. Zudem bietet sich für uns eine tolle Gelegenheit, die große Vielfalt und das breite Aufgabenspektrum der Polizeiarbeit vorzustellen. Wir würden uns sehr freuen, Sie in der zweiten Adventswoche bei uns begrüßen zu dürfen und noch mehr, wenn Sie die Gelegenheit nutzen, mit uns ins Gespräch zu kommen.“

Eine Übersicht zu den Veranstaltungen finden Sie unter diesem Link.

Die Police Factory des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West wird vom 04.12.2023 bis zum 09.12.2023 täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet sein. Sie finden uns im ersten Obergeschoss des Forum Allgäu zur Bahnhofstraße hin gelegen. (PP Schwaben Süd/West)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).