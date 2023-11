NIEDERBAYERN. Seit den frühen Morgenstunden kommt es auf niederbayerischen Straßen zu Verkehrsunfällen und Behinderungen aufgrund des Schneefalls.

Mit Einsetzen des Schneefalls in den frühen Morgenstunden kam es in ganz Niederbayern zu Unfällen und Behinderungen im Straßenverkehr. Es ist im Tagesverlauf mit zunehmendem Schneefall zu rechnen und somit auch mit weiteren Behinderungen und möglichen Verkehrsunfällen. Insbesondere an Straßen entlang von Waldstücken und Straßen durch Waldstücke besteht erhöhte Unfallgefahr durch Schneebruch. In diesem Bereich ist mit umgestürzten Bäumen rechnen.

Wir bitten um erhöhte Aufmerksamkeit aller Verkehrsteilnehmer und insbesondere darum, die Geschwindigkeit entsprechend anzupassen, aufmerksam zu bleiben und unnötige Fahrten zu vermeiden.

Außerdem weisen wir dringend darauf hin am Straßenverkehr nur mit Fahrzeugen mit entsprechender Bereifung teilzunehmen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Reiner, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 28.11.2023, 09.15 Uhr