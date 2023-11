HAMMELBURG, LKR. BAD KISSINGEN. Am Samstagabend haben sich Einbrecher Zutritt zu einem Autohaus verschafft. Der Firmenbesitzer traf auf einen der Einbrecher, wonach dieser flüchtete. Der Inhaber setzte sogleich den Notruf ab und die Polizei nahm die Täter im Zuge der Fahndung kurz darauf fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde die Untersuchungshaft gegen die Männer angeordnet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Einbrecher trifft auf Firmeninhaber und flüchtet

Dem Sachstand nach verschafften sich die Tatverdächtigen gegen 22:45 Uhr durch ein Fenster Zutritt zu einem Autohaus in der Dr.-Georg-Schäfer-Straße. Der Inhaber war durch eine Alarmierung auf das Geschehen aufmerksam geworden und traf dort auf einen der Täter. Dieser flüchtete daraufhin ohne Beute zunächst zu Fuß und schließlich mit einem Pkw.

Notruf abgesetzt - Polizei fahndet - Tatverdächtige festgenommen

Der Firmeninhaber reagierte geistesgegenwärtig und setzte umgehend den Notruf ab. Im Zuge einer großangelegten Fahndung nach den Tätern und ihrem Fluchtfahrzeug, konnten zwei Männer im Alter von 43 und 52 Jahren wenig später mit ihrem Pkw auf der A7 angetroffen und festgenommen werden.

Möglicher Tatzusammenhang mit zwei Wohnungseinbrüchen

Am Samstagabend wurde in der Blumenstraße in Fuchsstadt in zwei Wohnhäuser eingebrochen. Die Täter hebelten hierzu ein Fenster auf und entwendeten Schmuck sowie mehrere tausend Euro Bargeld. Die Ermittler prüfen unterdessen, ob die beiden Tatverdächtigen auch für die Wohnungseinbrüche in Frage kommen.

Staatsanwaltschaft erwirkt Untersuchungshaftbefehle

Die weiteren Ermittlungen in der Sache übernahmen noch vor Ort Beamte der Kriminalpolizei. Diese ermitteln in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die Tatverdächtigen am Sonntag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls in Tateinheit mit Sachbeschädigung. Die Männer befinden sich inzwischen in Justizvollzugsanstalten.