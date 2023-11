BAD BRÜCKENAU, LKR. BAD KISSINGEN. Unbekannte sind im Laufe des Wochenendes in zwei Einfamilienhäuser und die Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingestiegen und haben Bargeld entwendet. Die Kripo Schweinfurt sucht Zeugen.

Die ersten beiden Einbrüche ereigneten sich dem Sachstand nach Freitag zwischen 16:00 Uhr und 21:00 Uhr. Die unbekannten Täter stiegen gewaltsam ein Einfamilienhaus sowie die Wohnung im Parterre eines Mehrfamilienhauses im Karl-Straub-Weg ein und entwendeten in beiden Fällen Bargeld. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt.

Ein weiterer Einbruch in ein Einfamilienhaus ereignete sich in der Hochwaldstraße zwischen Freitag, 17:00 Uhr, und Montag, 10:30 Uhr. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat in allen Fällen die Ermittlungen übernommen.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 09721/202-1731 zu melden.