Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

KROMBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntagnachmittag sind Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus eingestiegen und haben Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Dem Sachstand nach sind die Unbekannten am Sonntag, zwischen 16:00 Uhr und 18:40 Uhr, in das Einfamilienhaus in der Höhenstraße eingestiegen. Die Täter gelangten über die Terrassentür in das Haus und flüchteten kurze Zeit später mit mehreren tausend Euro Bargeld.

Die Kripo Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter 06021/857-1733 zu melden.

Diebstahl aus Gaststätte - Mitarbeiter beobachtet Täter - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Sonntagabend entwendete ein Unbekannter aus dem Lagerraum eines Restaurants diverse Alkoholika und flüchtete mit seinem Fahrrad. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Ein Mitarbeiter des Restaurants befand sich gegen etwa 18:00 Uhr in den Lagerräumen in einem Innenhof an der Entengasse. Hierbei bemerkte er zunächst ein Fahrrad und in der Folge eine unbekannte Person, die beim Erblicken des Mannes flüchtete. Nach ersten Erkenntnissen hat der Unbekannte Alkoholika im Wert von rund 100 Euro entwendet.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 190cm groß

trug eine Mütze, schwarze Jacke, schwarze Hose, weiße Schuhe mit orangenen Streifen

Hinweise nimmt die Aschaffenburger Polizei unter 06021/857-2230 entgegen.

Unbekannte entwenden zwei hochwertige Fahrräder – Zeugen gesucht

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitagnachmittag haben Unbekannte am Fahrradabstellplatz einer Firma zwei Fahrräder entwendet und sind mit diesen geflüchtet. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach hat sich der Diebstahl am Freitag zwischen 14:30 Uhr und 14:45 Uhr ereignet. Die beiden unbekannten Täter öffneten die massiven Schlösser der beiden Fahrräder und flüchteten anschließend auf diesen. Eine Mitarbeiterin der Firma konnte die Unbekannten beim Verlassen des Geländes im Kreuzäcker-Ring beobachten. Sie konnte lediglich angeben, dass es sich um zwei dunkel gekleidete Männer im Alter von 20-25 Jahren handelte.

Hinweise nimmt die Aschaffenburger Polizei unter 06021/857-2230 entgegen.

Versuchter Einbruch in Firmengebäude - Zeugen gesucht

KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Am späten Sonntagabend sind Unbekannte in ein Firmengebäude eingestiegen. Sie flüchteten ohne Tatbeute. Die Miltenberger Polizei ermittelt.

Die Mitteilung über den Einbruch in das Firmengebäude "Im Mittelgewann" ging gegen 20:30 Uhr bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken ein. Beim Eintreffen der ersten Streife konnte eine gewaltsam geöffnete Tür festgestellt werden. Das Gebäude selbst war leer und die Täter waren bereits ohne Beute geflüchtet. Die Polizeiinspektion Miltenberg hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise werden unter Tel. 09371/945-0 entgegengenommen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG. Am Samstag, zwischen Mitternacht und 11:00 Uhr, wurde in der Holsteiner Straße ein geparkter Hyundai mutwillig zerkratzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Samstag, 01:00 Uhr, und Sonntag, 11:00 Uhr, wurde im Naßmühlweg ein geparkter Peugeot im vorderen linken Bereich angefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

HAUSEN, LKR. MILTENBERG. Zwischen Samstag, 22:30 Uhr, und Sonntag, 06:30 Uhr, wurde von einem Grundstück in der Ostringstraße ein dort aufgestelltes LED-Reh entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

FAULBACH, OT BREITENBRUNN, LKR. MILTENBERG. Im Laufe des Wochenendes haben Unbekannte eine Holzbank in der Faulbacher Straße entzündet. Vor Ort konnten eine Spraydose und ein Feuerzeug aufgefunden werden.

GROßHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Zwischen Samstag, 18:00 Uhr, und Sonntag, 02:00 Uhr, wurde am Großmarktparkplatz in der Miltenberger Straße ein geparkter BMW zerkratzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.