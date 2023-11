HÖCHSTADT A. D. AISCH. (1387) Am Montagnachmittag (27.11.2023) ereignete sich auf der B470 bei Höchstadt a. d. Aisch (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 67-jähriger Autofahrer verstarb nach dem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Lkw.



Der 67-jährige Autofahrer war gegen 13:15 Uhr auf der B470 mit einem Audi A3 in Richtung Höchstadt a. d. Aisch unterwegs. Kurz vor Ortsbeginn geriet der Audi aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den Autofahrer mit mechanischem Gerät aus dem deformierten Fahrzeugwrack befreien. Trotz der umgehend eingeleiteten Reanimation durch einen Notarzt verstarb der 67-Jährige noch an der Unfallstelle. Der 26-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt, wurde jedoch zur weiteren Betreuung in ein Krankenhaus gebracht.

Beamte der Polizeiinspektion Höchstadt a. d. Aisch führen aktuell die Unfallaufnahme durch. Die B470 ist derzeit in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

An dem Audi entstand durch den Unfall ein Totalschaden. Die Polizei ließ das Fahrzeug abschleppen. Der Lkw ist nach dem Unfall ebenfalls nicht mehr fahrbereit und muss geborgen werden. Die Höhe des bei dem Unfall entstandenen Sachschadens wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Bis zum Abschluss der Bergungs- und Reinigungsarbeiten muss die B470 im Bereich der Unfallörtlichkeit voraussichtlich noch bis in die frühen Abendstunden gesperrt bleiben.



Erstellt durch: Michael Konrad