2577 – Nachtrag: Nach Brandlegung in Dillingen – Tatverdächtiger festgenommen

Dillingen – Wie bereits in der Pressemitteilung Nr. 2564 berichtet, nahm die Polizei am vergangenen Freitag (24.11.2023) nach einem Brand in einem Gartenhaus einen 39-jährigen Tatverdächtigen fest.

Am gestrigen Freitag (24.11.2023) wurde ein Brand in einem Gartenhaus in der Straße „Große Allee“ gelegt. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest.

Gegen 17.20 Uhr wurde ein Mann dabei bemerkt, wie er sich Zutritt zu einem Gartenhaus verschaffte und es darin anschließend brannte. Einsatzkräfte der Polizei nahmen den Mann am Tatort fest. Das Feuer konnte ebenfalls durch Polizeibeamte gelöscht werden. Ein nennenswerter Sachschaden entstand nach aktuellem Kenntnisstand nicht. Bei dem Festgenommen handelt es sich um einen 39-Jährigen aus Dillingen.

Aktuell ermittelt die Kripo Dillingen, ob der Mann auch für weitere Brände in Dillingen verantwortlich sein könnte. Der Mann ist aktuell noch immer festgenommen. Heute soll entschieden werden, ob der 39-Jährige in Haft gehen muss.

Der 39-jährige Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg am vergangenen Samstag (25.11.2023) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchter Brandstiftung und setzte diesen in Vollzug. Der 39-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizei Dillingen ermittelte bereits seit mehreren Wochen aufgrund diverser Brände im Bereich Dillingen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kommt der 39-Jährige neben zwei Brandstiftungsdelikten vom vergangenen Wochenende für weitere Brände im Zeitraum von Anfang Oktober bis vergangen Freitag (24.11.2023) im Bereich Dillingen als Tatverdächtiger in Betracht. Darunter ist auch der Brand eines Kegelcasinos im Georg-Schmid-Ring vom Dienstag (14.11.2023), bei dem ein Sachschaden im mittleren sechsstelligen Bereich entstand. Auch für den Brand eines Kellerabteils in einem Mehrfamilienhaus vom Montag (20.11.2023) gilt der 39-Jährige nach aktuellem Ermittlungsstand als tatverdächtig. Hier wurde das Feuer zeitnah festgestellt und konnte ohne weitere Ausbreitung gelöscht werden.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Dillingen in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Augsburg dauern nach wie vor an.

2578 - Tödlicher Verkehrsunfall

Gundelfingen - Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am gestrigen Sonntagabend auf der Kreisstraße DLG 12 bei Gundelfingen gekommen.

Gegen 19.30 Uhr fuhr ein 23-jähriger Autofahrer aus einem Wirtschaftsweg gegenüber der Industriestraße auf die Kreisstraße aus und nahm einem 69-jährigen Fahrer eines Volkswagens, der auf der Kreisstraße in Richtung Bundesstraße B 16 unterwegs war, die Vorfahrt. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 23-jährige und der 69-jährige Autofahrer erlitten leichte Verletzungen und mussten mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 65-jährige Ehefrau des 69-Jährigen, die Beifahrerin im Volkswagen war, erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. An den Unfallfahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 37.000 Euro.

Durch die Staatsanwaltschaft Augsburg wurde ein Sachverständiger zur Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens bestellt. Die Unfallwagen wurden sichergestellt. Die Kreisstraße DLG 12 musste von der Industriestraße bis zum Kreisverkehr Peterswörth für rund vier Stunden komplett gesperrt werden. Für die Maßnahmen vor Ort waren neben drei Rettungswagen, einem Notarztwagen und einem Rettungshubschrauber rund 30 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Gundelfingen.

2579 - Zivilcourage führt zur Festnahme von Tatverdächtigen nach Ladendiebstahl

Schwabmünchen - Am Samstagnachmittag (25.11.2023), entwendeten drei Männer offenbar Parfümerieprodukte aus einem Drogeriemarkt in der Augsburger Straße und flüchteten anschließend zunächst zu Fuß.

Mehrere Mitarbeiterinnen und eine Kundin des Drogeriemarktes nahmen ebenfalls zu Fuß die Verfolgung auf. Ein zufällig passierender Autofahrer, der die Situation erkannte, folgte ihnen, als die Tatverdächtigen in ein Auto stiegen und ihre Flucht fortsetzten. Erst in Hiltenfingen gelang es den Flüchtenden durch ein riskantes Fahrmanöver den Autofahrer abzuschütteln. Dieser hatte jedoch bereits die Polizei über das Auto und die Fahrtstrecke informiert.

In Hiltenfingen ließen die Tatverdächtigen ihr Auto schließlich zurück und flüchteten zu Fuß. Dabei fielen sie Anwohnern auf, die die Polizei verständigten.

Als zwei Tatverdächtige zu ihrem Auto zurückkehrten, konnten sie durch die Einsatzkräfte vorläufig festgenommen werden. Ein weiterer Tatverdächtiger erschien kurze Zeit später bei der Polizeiinspektion Schwabmünchen.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Diebstahls und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen des Vorfalls oder auch Verkehrsteilnehmer, die bei der Flucht der Tatverdächtigen gefährdet wurden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der Rufnummer 08232/9606-0 entgegen.