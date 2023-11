SPEICHERSDORF, LKR. BAYREUTH. Ein Brand am Forsthaus löste am Sonntagabend einen Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst aus. Die Bayreuther Kripo ermittelt.

Sonntagabend, gegen 19.30 Uhr, schlugen Flammen aus einem Nebengebäude am Forsthaus in Speichersdorf. Die rund 85 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren löschten den Brand in dem Seminarraum, das angrenzende Haupthaus blieb unbeschädigt.

Die Bewohner konnten das Haupthaus rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Bayreuth handelt es sich bei der Brandursache um einen technischen Defekt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf zirka 30.000 Euro.