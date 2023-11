POCKING, LKR. PASSAU. Ein Einfamilienhaus im Norden von Pocking wurde am vergangenen Freitag, 24.11.2023, vermutlich zwischen 16.00 Uhr und 21.00 Uhr Ziel von Einbrechern. Die Kripo Passau hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Ersten Ermittlungen zufolge haben sich der oder die Täter gewaltsam über ein Fenster Zugang zu dem Einfamilienhaus verschafft, während die Eigentümer außer Haus waren. Neben Schmuck konnten die Einbrecher u. a. noch einen mittleren, dreistelligen Bargeldbetrag erbeuten.

Zeugenaufruf

Personen, die am Freitag, 24.11.2023, in der Zeit zwischen 15.30 Uhr bis ca. 21.15 Uhr verdächtige Beobachtungen (Fahrzeuge/Personen) im Bereich der Gerner Straße/Tettenweiser Straße/Aumühle gemacht hat, werden gebeten, sich mit der Kripo Passau, Tel. 0851/9511-0, oder jede andere Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 27.11.2023, 13.55 Uhr