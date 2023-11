2041. Trickdiebstahl – Obersendling

Am Freitag, 24.11.2023, gegen 11:30 Uhr, klingelte ein bislang unbekannter Mann bei einem 87-Jährigen und gab sich als Paketbote aus. Unter dem Vorwand ein Paket für den Nachbarn abgeben zu wollen, lockte der unbekannte Täter den 87-Jährigen in die Küche. Währenddessen begab sich ein weiterer bislang unbekannter Täter in die Wohnung und entwendete Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Anschließend verließen beide Täter die Wohnung und flüchteten in unbekannte Richtung.

Der 87-Jährige bemerkte die Tat erst verspätet und verständigte daraufhin die Polizei.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 55 (Trickdiebstahl) der Münchner Kriminalpolizei.

Der Paketbote wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 50 Jahre alt, ca. 1,75 m groß, kurze Haare

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Lindenschmitstraße, Aberlestraße, Daiserstraße (Obersendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.



Warnhinweis:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Lieferanten oder ähnliche unbekannte Personen in die Wohnung einzulassen.

Empfänger von Briefen oder Paketen, die vom Zusteller nicht angetroffen werden, erhalten eine Benachrichtigungskarte. Jeder berechtigte Lieferant ist im Besitz einer solchen Benachrichtigungskarte.

Und denken Sie bitte immer daran: Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit!

Im Zweifelsfall rufen Sie bitte sofort den Polizeinotruf 110 an!

2042. Einbruch in Reihenhaus – Ramersdorf

Im Zeitraum von Mittwoch, 22.11.2023, gegen 12:00 Uhr bis Sonntag, 26.11.2023, gegen 11:15 Uhr, wurde in ein Reihenhaus in Ramersdorf eingebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt über ein Fenster. Anschließend wurden die Räumlichkeiten nach Stehlgut durchsucht. Es wurde Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro entwendet. Zudem nahmen der oder die Täter den Fahrzeugschlüssel an sich, verließen die Tatörtlichkeit und entwendeten den grünen Pkw Opel Corsa.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Adam-Berg-Straße, Hechtseestraße, Jäcklinstraße (Ramersdorf) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2043. Einbruch in Einfamilienhaus – Obersendling

Am Sonntag, 26.11.2023, zwischen 09:50 Uhr und 11:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt über die Terrassentür in das Einfamilienhaus. Im Anschluss wurden die Räumlichkeiten nach Stehlgut durchsucht und Bargeld in Höhe von über tausend Euro entwendet. Sie flüchteten anschließend unerkannt in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Aufkirchener Straße, Traubinger Straße, Lochhamer Straße (Obersendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2044. Einbruch in Lebensmittelgeschäft; Festnahme eines Tatverdächtigen – Unterföhring

-siehe Pressebericht vom 19.11.2023, Nr. 2001

-siehe Pressebericht vom 23.11.2023, Nr. 2021

Am Freitag 24.11.2023, gegen 00:15 Uhr, wurde der Alarm eines Lebensmittelgeschäfts ausgelöst. Daraufhin wurde die Polizei verständigt und es wurden mehrere Streifen sofort zur Örtlichkeit geschickt. Vor Ort konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten eine Person innerhalb des Geschäfts festgestellt werden.

Zusammen mit dem Diensthundeführer und dem Diensthund wurde das Gebäude betreten und ein Tatverdächtige festgestellt werden. Bei diesem handelt es sich um einen 34-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Freising. Der 34-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zur weiteren Sachbearbeitung auf eine Polizeidienststelle gebracht.

Im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen konnten dem 34-Jährigen zwei weitere Einbrüche nachgewiesen werden. Hierbei handelt es sich um Einbrüche in zwei Lebensmittelgeschäfte eines davon in Freimann wie bereits am Sonntag, 19.11.2023, berichtet und das andere in Ramersdorf wie bereits am Donnerstag, 23.11.2023, berichtet, bei denen der Täter sich gewaltsam Zutritt über ein Dachfenster verschafft hatte.

Alle drei Taten räumte der 34-Jährige ein. Ein Ermittlungsrichter hat Haftbefehl gegen den 34-Jährigen erlassen und wurde am Montag, 27.11.2023, der Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

2045. Raubdelikt – Aschheim

Am Samstag, 25.11.2023, gegen 02:00 Uhr, betraten zwei bislang unbekannte Männer ein Hotel in Aschheim. Unter dem Vorwand eine im Empfangsbereich ausgestellte Ware kaufen zu wollen ging einer der beiden Männer zur Rezeption und schlug die Angestellte, sodass sie zu Boden ging.

Die Angestellte flüchtete sich anschließend in den hinteren Bereich des Hotels. Währenddessen durchsuchten die beiden unbekannten Täter den Tresen und entwendeten dort aufbewahrtes Bargeld. Anschließend flüchteten die beiden zu Fuß in unbekannte Richtung.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen erbrachten keine Hinweise auf die Täter.

Die 33-Jährige wurde leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 20 – 25 Jahre alt, ca. 1,70 m – 1,80 m groß, arabisches Aussehen, einer mit schwarzweißem Jogginganzug, der andere mit weißem Jogginganzug, beide mit Ski-Masken

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Otto-Hahn-Straße (Aschheim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2046. Größerer Polizeieinsatz aufgrund einer Bedrohungssituation – Obergiesing

Am Sonntag, den 26.11.2023, gegen 12:45 Uhr, wurden Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei, die für einen Fußballeinsatz im Bereich der Martin-Luther-Straße eingesetzt waren, dort von einem Mann beleidigt und bedroht. Hierbei zog er unvermittelt ein Messer.

Nach der Bedrohungshandlung flüchtete der Mann in seine Wohnung in der Martin-Luther-Straße. Aufgrund dieser Erkenntnisse wurden sofort zahlreiche Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Zur Einsatzbewältigung musste die Martin-Luther-Straße vorübergehend gesperrt werden. Hierdurch kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Der 41-Jährige konnte in seiner Wohnung festgenommen werden. Keine der beteiligten Personen, insbesondere der Tatverdächtige, wurden bei dem Einsatz verletzt.

Gegen den 41-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet. Da sich der Tatverdächtige, dem Augenschein der eingesetzten Beamten nach, in einer psychischen Ausnahmesituation befand wurde er für die weiteren medizinischen Maßnahmen in ein Münchner Klinikum gebracht.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 26 (Körperverletzungsdelikte) übernommen.

2047. Terminhinweis:„Grüß Gott, schön, dass Sie da sind“ – das Replaytheater spielt wieder

-Plakat

Die perfiden Betrugsmaschen von Trickdieben stellen gerade ältere Menschen vor immer wieder neue Herausforderungen.

Das Polizeipräsidium München veranstaltet in Kooperation mit dem Münchner Sicherheitsforum e.V. unter dem Motto „Vorsicht Trickbetrug“ zum wiederholten Male ein Präventionsprojekt, in dem das Engagement des Replaytheaters fortgeführt wird, das bereits mit dem „European Crime Prevention Award“ der EU ausgezeichnet wurde.

Direkt auf Seniorinnen und Senioren zugeschnitten, stellen die professionellen Theaterpädagogen/innen in dem Stück „Grüß Gott, schön, dass Sie da sind“ die vielen Gesichter des Trickbetrugs dar. Freiwillige werden sogar in das Spiel integriert und können am eigenen Leib erfahren, wie hinterhältig die Kriminellen vorgehen.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer haben vor Ort die Möglichkeit, sich über geeignete Präventionsmöglichkeiten bei der Münchner Polizei zu informieren und können auch mit den Darstellern den direkten Dialog treten.

Dank der finanziellen Unterstützung des Münchener Sicherheitsforums e.V. sind alle Veranstaltungen kostenlos.

Völlig altersunabhängig ist jeder herzlich eingeladen. Wer teilnehmen möchte, meldet sich bitte rechtzeitig beim Polizeipräsidium München unter Tel.:089/2910-0 oder unter der E-Mail: kost-kriminalprävention-muenchen@polizei.bayern.de an.

Die erste Veranstaltung der neuen Auftaktreihe findet am Dienstag, 28.11.2023, 14:00 Uhr (Einlass 13:00 Uhr) in der Nachtkantine, Speicherstraße 17 (Werksviertel Mitte), 81671 München statt.

Weitere Termine folgen. Die Münchner Polizei freut sich auf Ihren Besuch.