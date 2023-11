SCHWABACH. (1381) In der Nacht von Samstag (25.11.2023) auf Sonntag (26.11.2023) brachen Unbekannte in eine Firma in Rohr (Lkrs. Roth) ein. Die Schwabacher Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Im Zeitraum von 15:00 Uhr (Samstag) bis 07:00 Uhr (Sonntag) verschafften sich Unbekannte über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einem Firmengebäude im Gewerbegebiet Nord. Im Anwesen brachen die Einbrecher weitere Türen sowie Schränke auf und durchwühlten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Hierdurch verursachten die Unbekannten Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro. Die Höhe des Entwendungsschadens ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort.

Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Erstellt durch: Michael Petzold / mc