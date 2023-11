THIERSHEIM, LKR. WUNSIEDEL. Freitagnacht brachen unbekannte Täter in mehrere Bürogebäude in Thiersheim ein. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag gingen Einbrecher insgesamt drei Firmengebäude in Thiersheim an. In der Braunersgrüner Straße und in Neuenreuth durchwühlten die Täter mehrere Schränke und brachen zwei Tresore auf. Dabei stahlen die Diebe mindestens 2.000 Euro und verursachten einen Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 zu melden.