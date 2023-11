2033. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischen Handlungen – Isarvorstadt

Am Samstag, 25.11.2023, gegen 21:20 Uhr, befand sich eine Gruppe aus vier Personen in der Arnulfstraße. Unvermittelt wurde die Gruppe von einem unbekannten Mann angesprochen, welcher sich kurz darauf seine Hose herunterzog und sexuelle Handlungen an sich selbst vornahm während er Blickkontakt zur Gruppe suchte.

Eine sich in der Nähe befindliche Streife des Polizeipräsidiums München wurde auf den Vorfall aufmerksam gemacht und konnte den Tatverdächtigen noch vor Ort festnehmen. Es handelt sich hierbei um einen 35-jährigen rumänischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Durch den Ermittlungsrichter wird nun die Haftfrage geprüft.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

2034. Zusammenstoß zwischen Pkw und Fußgänger; eine Person verletzt – Ludwigsvorstadt

Am Samstag, 25.11.2023, gegen 15:40 Uhr, fuhr ein 43-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw Mercedes auf der Hans-Fischer-Straße in Richtung Lindwurmstraße. An der Kreuzung Hans-Fischer-Straße / Bavariastraße musste er verkehrsbedingt an einer Ampel halten. Als die Ampel auf grün umschaltete, beschleunigte der 43-Jährige den Pkw stark und wechselte kurz darauf den Fahrstreifen.

Ersten Ermittlungen zufolge verlor der 43-Jährige bei dem Fahrstreifenwechsel die Kontrolle über den Pkw, geriet auf den Gehweg und erfasste einen dort befindlichen Fußgänger. Der 49-jährige Fußgänger mit Wohnsitz in München wurde dabei verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

An der Bordsteinkante als auch am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf circa 10.000.- Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr gering beeinträchtigt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.

2035. Zusammenstoß zwischen zwei Pkw; drei Personen verletzt – Freimann

Am Freitag, 24.11.2023, gegen 16:45 Uhr, fuhr ein 57-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm mit einem Pkw Hyundai auf der Freisinger Landstraße stadteinwärts. Hinter ihm befand sich eine 71-Jährige mit einem Pkw Kia. An der Kreuzung zum Wagrainweg beabsichtigte der 57-Jährige nach links in diesen abzubiegen.

Zeitgleich fuhr ein 41-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw Mercedes auf der Freisinger Landstraße stadtauswärts.

Beim Abbiegevorgang des 57-Jährigen kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Sie stießen frontal zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw Kia, welcher sich hinter dem 57-Jährigen befand, ebenfalls beschädigt. Der 57-Jährige wurde leicht verletzt, sein Beifahrer, ein 32-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, wurde schwer verletzt. Der 41-Jährige wurde ebenfalls schwer verletzt. Die Verletzten wurden jeweils vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 20.000.- Euro.

Die Unfallstelle musste für circa zweieinhalb Stunden in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde abgeleitet.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

2036. Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses – Neuhausen

Am Freitag, 24.11.2023, gegen 14:30 Uhr, wurde der Polizeinotruf darüber informiert, dass ein Postbote dabei beobachtet worden war, wie dieser augenscheinlich auszutragende Post in einen Kleidercontainer sowie mehrere Mülltonnen entsorgte. Nach ersten Ermittlungen vor Ort konnte im Bereich Merianstraße und Trivastraße mehrere Mülleimer und Altkleidercontainer mit mehreren hundert Briefen festgestellt werden.

Die Münchner Kriminalpolizei ermittelt nun wegen der Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 1,75 m groß, Post-Arbeitsbekleidung, kurze Haare, südeuropäisches Erscheinungsbild

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Landshuter Allee, Dom-Pedro-Straße, Fuertererstraße, Hübnerstraße (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2037. Raubdelikt – Altstadt

Bereits am Freitag, 17.11.2023, zwischen 19:25 Uhr und 19:45 Uhr, befanden sich zwei 15-Jährige, einer mit Wohnsitz im Landkreis München und einer mit Wohnsitz im Landkreis Nürnberg, am Marienplatz vor dem Rathaus. Dort trafen sie auf eine größere Personengruppe von welcher sie unvermittelt angesprochen und beleidigt wurden. Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung forderte die Gruppe die beiden 15-Jährigen auf ihre Wertsachen auszuhändigen.

Die beiden übergaben daraufhin einen kleinen Bargeldbetrag und gingen im Anschluss nach Hause. Erst gemeinsam mit den Erziehungsberechtigten wurde im Nachgang Anzeige bei der Polizei erstattet.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Marienplatz und Umfeld (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2038. Raubdelikt – Trudering

Am Freitag, 17.11.2023, gegen 22:00 Uhr, befand sich eine 51-Jährige mit Wohnsitz in München im Bereich der Friedenspromenade mit einem Fahrrad auf dem Heimweg. Dort kamen ihr fünf Jugendliche fußläufig entgegen. Als die 51-Jährige langsam an der Gruppe vorbeifuhr, riss einer aus der Gruppe heraus die 51-Jährige unvermittelt von dem Fahrrad. Sie stürzte zu Boden und eine weitere Person aus der Gruppe entwendete den Rucksack aus dem Fahrradkorb der 51-Jährigen. Anschließend flüchtete die Gruppe unerkannt in unbekannte Richtung.

Die 51-Jährige erstatte im Nachgang Anzeige bei der Polizei.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Friedenspromenade und Umfeld (Trudering) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2039. Raubdelikt – Altstadt

Am Samstag, 25.11.2023, gegen 04:00 Uhr, befand sich ein 27-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München in der Sonnenstraße und führte eine Papiertüte mit sich. Als er ein dortiges Lokal verließ, wurde er kurze Zeit später von zwei Männern angesprochen, die ihn nach dem Inhalt der Tüte fragten. Nachdem der 27-Jährige sich nicht in ein Gespräch verwickeln lassen wollte, stießen diese ihn zu Boden und versuchten ihm die Tasche abzunehmen.

Eine Streife der Münchner Polizei konnte dies beobachten, weswegen die Beamten sofort einschritten und die beiden Männer festnahmen. Es handelt sich hierbei um einen 21-jährigen und einen 20-jährigen Amerikaner. Bei beiden wird nun durch den Ermittlungsrichter die Haftfrage geprüft.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

2040. Einbruch in Einfamilienhaus – Harlaching

Am Samstag, 25.11.2023, zwischen 13:05 Uhr und 16:50 Uhr, kam es im Bereich der Rabenkopfstraße zu einem vollendeten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Dies teilte ein über 80-Jähriger mit Wohnsitz in München, gegen 20:00 Uhr, beim Polizeinotruf 110 mit.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen drangen ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam in das Haus ein. Dort wurden die Räumlichkeiten nun nach Wertsachen durchsucht. Letztendlich konnten der oder die unbekannten Täter dabei eine Beute von mehreren tausend Euro mit sich nehmen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Rabenkopfstraße, Meichelbeckstraße, Schmorellplatz, Geiselgasteigstraße (Harlaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen