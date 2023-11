LAUF A.D.PEGNITZ. (1377) Am Freitagabend (24.11.2023) stellten Zeugen in Lauf a.d.Pegnitz (Lkrs. Nürnberger Land) einen brennenden Mercedes Sprinter am Fahrbahnrand fest. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.



Gegen 21:10 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle die Mitteilung über einen Fahrzeugbrand in der Silberstraße/Oskar-Sembach-Ring ein. Der Lkw, ein Mercedes Sprinter, stand dort bereits seit längerer Zeit abgemeldet am rechten Fahrbahnrand.

Die Feuerwehr löschte den in Vollbrand stehenden Lkw. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Auf Grund der langen Standzeit des Fahrzeugs wird ein technischer Defekt weitestgehend ausgeschlossen. Die Beamten der Kriminalpolizei ermitteln wegen einer vorsätzlichen Brandlegung und bitten um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0911 2112-3333.

