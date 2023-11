2570 - Diebstahl aus Fahrzeug

Stadtbergen - Am Samstag (25.11.2023) im Zeitraum von 10.30 Uhr bis 13.15 Uhr schlägt ein bislang unbekannter Täter die Scheibe eines Autos ein und entwendete eine Geldbörse.

Der silberne Toyota war Beim Ziegelstadel (20er Hausnummernbereich) geparkt. Der bislang unbekannte Täter schlug die Scheibe auf der Beifahrerseite ein und entwendete die gut sichtbare Geldbörse. Am Fahrzeug entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahl und Sachbeschädigung. Die Polizeiinspektion Augsburg Pfersee bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610.

In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei, keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurückzulassen.

2571 - Unfälle aufgrund Glätte

Langweid am Lech/B2 - Am frühen Samstagmorgen (25.11.2023) gegen 04.20 Uhr kam es auf der Bundesstraße 2 zu einem Verkehrsunfall mit einem Lkw mit Anhänger. Die Bundesstraße war für rund 3,5 Stunde gesperrt.

Das Gespann war auf der Bundesstraße in südliche Fahrtrichtung unterwegs, als der 56-jährige Fahrer offenbar aufgrund von Glätte die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und ins Schlittern kam. Der Lkw prallte zunächst gegen die Mittelleitplanke, ehe er nach rechts von der Fahrbahn rutschte und einen Wildzaun durchbrach. Das Fahrzeug blieb letztlich in Schräglage an der Böschung liegen, der Anhänger war umgekippt. Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Der Fahrer kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Für die aufwendige Bergung des Gespanns war die Bundesstraße ab 09.00 Uhr in südliche Fahrtrichtung für ca. 3,5 Stunden und in nördliche Fahrtrichtung für ca. 2 Stunden gesperrt.

Am Lkw entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden im höheren fünfstelligen Bereich.

Donauwörth/B2 - Am Sonntag (26.11.2023) um 03.20 Uhr fuhr ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Donauwörth auf der B2 in Richtung Nördlingen. Auf Höhe der Ausfahrt Parkstadt kam er aufgrund von Glätte alleinbeteiligt zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte mit den Leitplanken auf beiden Seiten der Fahrbahn. Dabei wurden der Fahrer und seine 27-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Beide Insassen wurden ins Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

2572 - Pkw von Gebrauchtwagenhändler entwendet

Königsbrunn - Am Freitag (24.11.2023) gegen 21.15 Uhr entwendete eine Gruppe von mindestens drei bislang unbekannten Personen einen Pkw vom Ausstellungshof eines Gebrauchtwagenhändlers im Messerschmittring.

Nach ersten Erkenntnissen waren die Täter mit einem weißen Pkw unterwegs. Sie montieren Kennzeichen an dem aufgebrochenen Audi und flüchteten gegen 21.20 Uhr in unbekannte Richtung.

Der schwarze Audi TT weist erkennbare Hagelschäden auf. Der durch den Diebstahl entstandene finanzielle Schaden wird auf 6.500 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Bobingen ermittelt wegen Diebstahl. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bobingen unter 08234/96060 zu melden.

2573 - Unfall mit Falschfahrer

Meitigen - Am Freitag (24.11.2023) gegen 23.00 Uhr fuhr ein 75-Jähriger bei Westendorf in falsche Richtung auf die Bundesstraße 2 auf. Hierbei nutzte er den Fahrstreifen Richtung Norden und bewegte sich selbst in südlicher Richtung. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich bei Meitingen ein Lkw während eines Überholvorgangs nach rechts aus und kollidierte hierbei mit einem Kleintransporter.

Nachdem der 75-Jährige unbeirrt weiterfuhr, kollidierte er kurze Zeit später mit dem Pkw einer 65-Jährigen, welche in diesem Moment einen Lkw überholte.

Glücklicherweise waren bei beiden Unfallgeschehen keine Verletzten zu beklagen. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 13.000 Euro.

Mögliche Zeugen der Fahrt, insbesondere der Fahrer des von der 65-Jährigen überholten Lkw, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 in Verbindung zu setzen.