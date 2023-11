Mehrere Wohnungseinbrüche - Kriminalpolizei führt Ermittlungen - Zeugen gesucht

AMORBACH, LKR. MILTENBERG U. GROßOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Laufe der letzten Woche und über das Wochenende waren mehrere Häuser das Ziel von Einbrechern. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hofft bei ihren Ermittlungen auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Erster Einbruch in Amorbach

Dem Sachstand nach zwischen Mittwoch, 11:00 Uhr, und Freitag, 15:00 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Erfurter Straße. Die Täter begaben sich ins Gebäude, entwendeten jedoch nichts.

Einbruch in zwei Wohnungen in Großostheim

Zwischen 14:30 Uhr und 23:00 Uhr wurden zwei Erdgeschosswohnungen "Am Hohen Stein" am Samstag von offensichtlich den gleichen Tätern angegangen. Diese gelangten jeweils über die Terrassentür gewaltsam in die Wohnung und entwendeten in beiden Fällen Schmuck.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat in allen drei Fällen die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter 06021/857-1733.

Im Zusammenhang mit Einbrüchen gibt die unterfränkische Polizei nochmals die folgenden Verhaltenstipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in

Würzburg unter Tel. 0931/457-1830

Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1830

Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1835

Wer sich im Internet zum Thema Einbruchschutz informieren will, erhält unter nachfolgenden Links wertvolle Tipps:

www.k-einbruch.de

www.polizei-beratung.de

Nach Verkehrsunfall auf A3 – Polizei sucht Zeugen

WALDASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein 39-Jähriger ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit seinem Pkw in die Leitplanke geraten und wurde schwer verletzt. Zur Klärung des Unfallhergangs hofft die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach auf unbeteiligte Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang war der 39-Jährige gegen 00:40 Uhr am Sonntag mit seinem weißen BMW 420d auf der A3 in Richtung Frankfurt unterwegs. Aus ungeklärter Ursache geriet er hierbei mit dem Fahrzeug in die Leitplanke und kam nach etwa 250 Metern auf dem Standstreifen zum Stehen. Der Fahrer wurde hierbei schwer verletzt und musste noch vor Eintreffen der ersten Streife der Verkehrspolizei in ein naheliegendes Krankenhaus transportiert werden.

Der 39-Jährige wurde hierbei durch eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg begleitet. Der Mann war deutlich alkoholisiert, weswegen im Klinikum eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Zudem ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Die Verkehrspolizei Aschaffenburg hofft nun auf Hinweise von möglichen Zeugen des Unfalls:

Wer konnten den Verkehrsunfall auf der A3 beobachten und kann Angaben zu möglichen weiteren beteiligten Fahrzeugen machen?

Wer kann möglicherweise Hinweise zu der Anzahl der Personen im Fahrzeug des 39-Jährigen machen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise machen?

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel. 06021/857-2530 entgegen.

17-Jähriger entzieht sich Verkehrskontrolle – Ohne Führerschein und mit über einem Promille unterwegs

KLEINWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Ein Jugendlicher versuchte mit seinem Kleinkraftrad in der Nacht zum Sonntag vor einer Streife der Miltenberger Polizei zu flüchten. Der Grund hierfür stellte sich schnell heraus.

Eine Streife der Miltenberger Polizei beabsichtigte den 17-Jährigen gegen 00:20 Uhr auf der Staatsstraße 2309 zu kontrollieren, nachdem dieser zuvor bereits durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Der Jugendliche flüchtete jedoch zunächst, konnte in der Straße „Untere Beine“ jedoch gestoppt werden.

Hierbei konnte schnell geklärt werden, warum der Jugendliche flüchten wollte. Ein Atemalkoholwert von rund 1,1 Promille hatte für ihn eine Blutentnahme zur Folge. Zudem konnte er keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen.

Gegen den 17-Jährigen wird nun wegen einer Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Brandstiftung an Kinderspielplatz – Zeugen gesucht

FAULBACH, OT BREITENBRUNN, LKR. MILTENBERG. Nach einer Brandlegung an der Schaukel eines Spielplatzes sucht die Miltenberger Polizei nach Zeugen.

Dem Sachstand nach zündelten Unbekannte am Freitag, gegen 21:30 Uhr, auf dem Spielplatz in der Sebastianusstraße mit einer Deodorant-Dose und einem Haarspray, wodurch die Nestschaukel des dortigen Spielplatzes entzündet wurde. Eine Anwohnerin bemerkte das Feuer und konnte es mit einer Gießkanne löschen. Die mutmaßlichen Verursacher hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits entfernt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.