ESSENBACH. Am Samstag (25.11.2023) kurz vor 15.00 Uhr geriet in Essenbach eine Holzscheune in Brand. Es wurde niemand verletzt, der Brand verursachte einen Sachschaden von ca. 120.000 – 130.000 Euro.

Zum o. g. Zeitpunkt wurde bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Niederbayern der Brand einer Holzscheune mitgeteilt. Die Brandursache ist aktuell nicht bekannt. Durch den Brand wurde niemand verletzt, es entstand ein Sachschaden von ca. 120.000 – 130.000 Euro.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die umliegenden Anwohner aufgefordert die Fenster nicht zu öffnen.

Nachdem sich das Gebäude in unmittelbarer Nähe der Bahnlinie Landshut – Plattling befand, musste die Bahnstrecke vorübergehend gesperrt werden.

Gegen 16.30 Uhr wurde die Bahnstrecke wieder freigegeben.

Nach bisherigen Erkenntnissen übernimmt die Kriminalpolizeiinspektion Landshut die weitere Sachbearbeitung.

Veröffentlicht am 25.11.2023 um 18.00 Uhr