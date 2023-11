HASSFURT. Zu einer Streitigkeit mit anschließender Verfolgungsfahrt durch Haßfurt und mehrere umliegende Ortschaften soll es am vergangenen Dienstagabend, zwischen 21:10 und 22:10 Uhr, gekommen sein. Eine Beleidung gegen mehrere Personen einer Jugendgruppe sei hierbei nach Aussage mehrere Zeugen Auslöser für einen Streit gewesen, welcher sich zunächst auf dem Parkplatz eines ortsansässigen Möbelhauses, in der Straße „Am Wasserwerk“, ereignet hätte.



Nachdem der Tatverdächtige der Beleidigung den Parkplatz mit seinem grauen VW Golf GTI verlassen wollte, wurde er von seinen Kontrahenten in deren Fahrzeugen verfolgt. Nach Angaben des 19-jährigen VW Fahrers sei es im Verlauf der anschließenden Verfolgungsfahrt zu mehreren Verkehrsdelikten seitens seiner Kontrahenten gekommen, da diese versucht hätten ihn zum Anhalten zu bewegen. Die Verfolgung hätte sich durch Haßfurt, Prappach und Oberhohenried erstreckt. Ob die Beteiligten hierbei die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten überschritten ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.



Nachdem der Fahrer des VW Golf schließlich mit seinem Pkw zur Polizeiinspektion Haßfurt fuhr, nachdem es zunächst zu einem telefonischen Kontakt mit der Polizeidienststelle gekommen war, konnten die Beteiligten dort einer Kontrolle unterzogen werden.



Als Verfolger wurden hierbei ein 27-Jähriger, mit einem roten Mercedes Benz C450, ein 18-Jähriger, mit einem schwarzen VW Golf, sowie ein weiterer 18-Jähriger, mit einem grauen Audi A3, identifiziert.



Zur weiteren Ermittlung des Sachverhalts sucht die Polizeiinspektion Haßfurt nun Zeugen der Ereignisse am vergangenen Dienstagabend. Der Sachbearbeiter wendet sich daher mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit:

Wer hat die o.g. Fahrzeuge im genannten Zeitraum im Bereich Haßfurt, Prappach und Oberhohenried wahrgenommen?

Wer kann Angaben zu dem Fahrverhalten der Fahrzeugführer sowie den gefahrenen Geschwindigkeiten machen?

Wer kann weiterführende sachdienliche Hinweise zu den durch die Beteiligten geschilderten Verkehrssituationen geben?

Etwaige Zeugen werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Haßfurt, Tel. 09521/927-0, in Verbindung zu setzen.