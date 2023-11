Sulzemoos, Lkr. Dachau, 24.11.2023 - Am Donnerstag (23.11.2023), ereignete sich in Sulzemoos in den frühen Morgenstunden ein versuchtes Tötungsdelikt. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und befindet sich inzwischen in der geschlossenen Abteilung einer Klinik für forensische Psychiatrie.

Gegen 04.55 Uhr teilten Zeugen der Einsatzleitstelle eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern auf einem Campingparkplatz in der Ohmstraße mit. Ersten Erkenntnissen zufolge war das spätere Opfer bereits kurze Zeit vorher mit einem 38-jährigen Niederländer in Streit geraten, in dessen Folge der Tatverdächtige seinen Kontrahenten mit einer Stichwaffe verletzte. Der 56-Jährige erlitt dadurch schwere Schnittverletzungen im Gesicht und an den Händen.

Der Tatverdächtige wurde von mehreren Personen, die durch den Lärm auf den Vorfall aufmerksam geworden waren überwältigt und bis zum Eintreffen der Streifenbesatzung festgehalten. Er trug ebenfalls leichte Verletzungen davon, die durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt wurden. Das zuvor angegriffene Opfer wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen zeigte sich der Niederländer unkooperativ und leistete heftigen Widerstand.

Im Anschluss an eine heute vormittag durchgeführte psychiatrische Untersuchung erließ das Amtsgericht München auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II einen Unterbringungsbefehl wegen des Verdachts des Totschlags gegen den 38-Jährigen. Der Tatverdächtige wurde in die geschlossene Abteilung einer forensischen Klinik überstellt.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck führt die Ermittlungen und bittet zur Klärung der genauen Tatumstände Zeugen, die sich im Tatzeitraum auf dem Campingparkplatz aufgehalten haben und Angaben zum Geschehen machen können, sich unter Tel. 078141/612-0 zu