SCHWEINFURT, BERGL. Am Donnerstagabend ist eine Frau von einem Unbekannten überfallen worden. Der Täter ging die Geschädigte an, versprühte Reizgas und nahm ihre Handtasche an sich. Er flüchtete unerkannt mit der Beute. Die Kripo ermittelt und bittet nun auch die Bevölkerung um Hinweise.



Gegen 22:00 Uhr befand sich die Frau im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Hermann-Barthel-Straße, als ein Unbekannter sie anging und Reizgas versprühte. Im Zuge der körperlichen Auseinandersetzung entriss der Täter ihr die Handtasche mitsamt Geldbeutel und Handy. Der Unbekannte konnte hiernach flüchten. Die Dame erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.



Die Geschädigte kann den Täter wie folgt beschreiben:

Ca. 170 cm groß und schlank

Zwischen 20 und 25 Jahren alt

Südländisches Aussehen

Kurze dunkle Haare

Ungepflegter 3-Tage-Bart

Trug eine kurze hellgraue Jacke, eine weiße lange Hose und schwarze Turnschuhe

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bereits vor Ort übernommen und prüft nun auch etwaige Zusammenhänge mit dem bereits berichteten Raubdelikt am Mittwochabend in Schweinfurt.



Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 09721/202-1731 bei der Kriminalpolizei Schweinfurt zu melden.