MARKT SCHWABEN, LKRS. EBERSBERG. Nach umfangreichen Ermittlungen wurden am heutigen Freitag im Rahmen einer Durchsuchungsaktion vier Haftbefehle vollzogen. Die Beschuldigten stehen im Verdacht, aus einer Jugendgruppe heraus eine Vielzahl von Straftaten begangen zu haben.

In enger Zusammenarbeit der Polizeiinspektion Poing, der Kriminalpolizei Erding sowie der Staatsanwaltschaft München II wurden heute in den frühen Morgenstunden insgesamt neun Objekte in den Landkreisen Erding, Ebersberg, Kelheim, Unterallgäu sowie in München durchsucht und vier Haftbefehle vollzogen. Hierbei konnten Drogen, Bargeld und Schreckschusswaffen sowie ein verbotenes Messer aufgefunden werden.

Anlass der Ermittlungen war eine Körperverletzung zum Nachteil von vier Jugendlichen, die sich am 07.10.2023 gegen 02:00 Uhr auf dem Heimweg befanden und hierfür die S-Bahn nutzen wollten. Sie wurden am Bahnhof in Markt Schwaben unvermittelt von mehreren Jugendlichen und Heranwachsenden mit Faustschlägen und Tritten attackiert und dabei erheblich verletzt. Die Täter handelten den Ermittlungen zufolge aus dem Schutz einer größeren Gruppe heraus und gingen mit äußerster Brutalität vor.

Die bislang ermittelten Tatverdächtigen werden einer Jugendgruppierung aus Markt Schwaben zugerechnet, die bereits seit längerer Zeit mit Gewaltdelikten, Beleidigungen und Bedrohungen in Erscheinung trat. Auch prüft die Polizei einen eventuellen Zusammenhang mit mehreren Einbrüchen in Geschäftsgebäude sowie öffentliche Einrichtungen.

Als Ergebnis der umfangreichen polizeilichen Maßnahmen, für die bei der Kriminalpolizei Erding eigens eine Ermittlungsgruppe gegründet worden war, ergibt sich ein dringender Tatverdacht gegen die heute festgenommenen mutmaßlichen Rädelsführer der Gruppe. Es handelt sich dabei um vier junge Männer im Alter zwischen 16 und 19 Jahren.

Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft München II wurden sie heute Vormittag einer Richterin vorgeführt, die die Untersuchungshaft anordnete. Die Beschuldigten werden zur Stunde an Hafteinrichtungen überstellt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.