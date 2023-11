METTEN, LKR. DEGGENDORF. Am Freitag (24.11.2023) in den frühen Morgenstunden gegen 00.30 Uhr führten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf auf der A3 bei Metten eine Kontrolle durch. Dabei konnten sie eine größere Menge Betäubungsmittel, die im Fahrzeug verbaut war, sicherstellen. Tatverdächtiger inhaftiert.

Schleierfahnder der Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf kontrollierten am Freitag in der Nacht einen Audi mit österreichischer Zulassung an der A3 bei Metten. Der 24-jährige Fahrer gab an, auf dem Weg nach Österreich zu sein. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs konnten die Beamten ein Schmuggelversteck feststellen, in dem sie insgesamt rund 4 Kilogramm Ecstasy, circa 800 Gramm Kokain und 20 Gramm Crystal fanden. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt.

Noch am Freitag ist gegen den Fahrer Haftbefehl durch das Amtsgericht Deggendorf wegen des dringenden Verdachts eines Verbrechens nach dem Betäubungsmittelgesetz ergangen. Der 24-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Staatsanwaltschaft Deggendorf und die Kriminalpolizeistation Deggendorf geführt.

Veröffentlicht: 24.11.2023, 13.53 Uhr