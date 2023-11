NÜRNBERG. (1373) In der Nacht von Donnerstag (23.11.2023) auf Freitag (24.11.2023) besprühten bislang unbekannte Täter zahlreiche Hausfassaden sowie einen Bauwagen mit politisch motivierten Inhalten. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Mehrere Zeugen meldeten sich am Freitagmorgen bei der Polizei, nachdem sie im Stadtteil Schoppershof an mehreren Stellen Schmierereien festgestellt haben. Insbesondere wurden über Nacht in der Welserstraße, Elbinger Straße, Carl-von-Linde-Straße sowie in der Bismarckstraße zahlreiche Hausfassaden sowie ein Bauwagen mit politisch motivierten Inhalten besprüht. Ein Gesamtschaden kann bis dato nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei Nürnberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.



Erstellt durch: Marc Siegl