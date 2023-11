2025. Ermittlungen wegen eines Tötungsdeliktes – Schwabing

Am Donnerstag, 23.11.2023, um kurz vor 22.00 Uhr, wurde die Polizei über den Notruf informiert, dass eine Person beim Isarring unterhalb der Kleinhesseloher Brücke (Fußgängerbrücke) brennen würde. Passanten versuchten, die Person noch zu löschen. Es kam jedoch jegliche Hilfe zu spät, so dass letztendlich durch den verständigten Notarzt nur noch der Tod festgestellt werden konnte.

Vor Ort wurden durch die Polizei weiträumige Absperr- und Verkehrsmaßnahmen durchgeführt, die in der Folge auch zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen führten.

Die weiteren Ermittlungen wurden in der Folge durch die Münchner Kriminalpolizei übernommen. Hierbei ergab es sich, dass es sich bei der toten Person um einen bislang unbekannten Mann handelt. Möglicherweise ist dieser dem Obdachlosenmilieu zugehörig. In Bezug auf die Geschehnisse vor Ort gibt es aktuell noch keine weiteren Informationen. Hierzu laufen natürlich intensive Ermittlungen durch die Kriminalpolizei.

Im Rahmen der rechtsmedizinischen Untersuchung konnte festgestellt werden, dass die unbekannte männliche Person aufgrund einer Fremdeinwirkung verstorben ist, so dass nun das Kommissariat 11 die zuständige ermittelnde Dienststelle ist.

Zeugenaufruf:

Wer hat zum genannten Zeitpunkt oder auch schon möglicherweise davor irgendwelche Wahrnehmungen gemacht, die mit dem Vorfall zusammenhängen können?

Personen die hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0 oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2026. Brandfall – Hadern

Am Mittwoch, 22.11.2023, kurz nach 14.30 Uhr, meldeten Zeugen eine starke Rauchentwicklung im Bereich der Fußgängerbrücke, am Senftenauerweg. Dabei stellten sie fest, dass sich unter der Fußgängerbrücke, die über die A 96 geht, ein Brand entwickelt hatte. Das Feuer konnte durch die verständigte Feuerwehr gelöscht werden.

Die Ermittlungen wurden durch das K 13 aufgenommen und der Brandort in Augenschein genommen. Es konnte festgestellt werden, dass unter der Brücke abgestellte Gegenstände in Brand geraten waren. Die Fußgängerbrücke wurde ebenfalls beschädigt (mehrere kleinere Betonabplatzer). Der Schaden dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen.

Zeugenaufruf:

Wer hat Beobachtungen um den genannten Zeitpunkt herum machen können, die Aufschluss über die dortigen Geschehnisse geben können?

Personen, die hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0 oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2027. Pkw fährt gegen Litfaßsäule – Schwanthalerhöhe

Am Donnerstag, 23.11.2023, gegen 08:15 Uhr, fuhr ein 84-Jähriger mit Wohnsitz in München in einem Pkw Opel auf der Donnersbergerbrücke in Richtung der Trappentreustraße. Auf Höhe der Abfahrt zur Landsberger Straße verlor er aufgrund einer Erkrankung die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei prallte er gegen ein Verkehrszeichen einen Wegweiser und stieß schlussendlich gegen eine Litfaßsäule. Der 84-Jährige blieb durch den Verkehrsunfall unverletzt, musste aber aufgrund der Erkrankung mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Eine 31-Jährige, mit Wohnsitz in München, wurde als Fußgängerin durch die umherfliegenden Teile der beschädigten Einrichtungen verletzt, musste aber nicht vom Rettungsdienst behandelt werden.

An den Verkehrseinrichtungen sowie der Litfaßsäule entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Während der Unfallaufnahme musste die Abfahrt von der Donnersbergerbrücke in Richtung der Landsberger Straße für circa anderthalb Stunden gesperrt werden. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

2028. Fahrradfahrer verstirbt aufgrund Erkrankung – Fasanerie

Am Donnerstag, 23.11.2023, gegen 12:50 Uhr, fuhr ein 68-Jähriger mit Wohnsitz in München auf dem Geh- und Radweg der Toni-Pfülf-Straße in Richtung Fasaneriesee. Im Bereich des Sees stürzte er unvermittelt zu Boden und blieb bewusstlos liegen. Eine durch Ersthelfer eingeleitete Reanimation wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst intensiviert, musste jedoch erfolglos abgebrochen werden.

Momentan wird von einer Erkrankung als Sturz- und Todesursache ausgegangen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

2029. Festnahme von Tatverdächtigen nach Taschendiebstählen – Altstadt

Am Mittwoch, 22.11.2023, kam es im Bereich der Sperrengeschosse am Hauptbahnhof sowie am Marienplatz zu insgesamt acht Taschendiebstählen durch zu diesem Zeitpunkt unbekannte Täter.

Am Donnerstag, 23.11.2023, überwachten daher Beamte der Münchner Taschendiebfahndung relevante Bahnhöfe. Gegen 14:45 Uhr, konnten die Fahnder drei Frauen beobachten die versuchten einer älteren Dame den Geldbeutel aus ihrem Rucksack zu entwenden. Im Anschluss wurden die drei Frauen festgenommen.

Bei den Frauen handelt es sich um ukrainische Staatsangehörige im Alter von 45, 25 und 24 Jahren. Den drei Frauen können alle acht Fälle des vollendeten Taschendiebstahls zur Last gelegt werden. Sie werden im Laufe des heutigen Tages dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 55 geführt.

2030. Einbruch in Wohnung – Bogenhausen

Am Donnerstag, 23.11.2023, zwischen 10:30 Uhr und 18:45 Uhr, wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt über die Balkontür. Anschließend wurden die Räumlichkeiten durchsucht und ein Tresor, Schmuck sowie weitere Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Der oder die Täter flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Warthestraße, Denninger Straße, Pühnstraße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2031. Gefährliche Körperverletzung – Am Hart

Am Donnerstag, 23.11.2023, gegen 21:45 Uhr, befand sich ein 30-jähriger Taxifahrer mit Wohnsitz in München in seinem Taxi Mercedes an dem dortigen Taxistand. Dort wurde er von einem bislang unbekannten Täter in ein Gespräch verwickelt. Im weiteren Verlauf vernahm der Taxifahrer noch weitere Stimmen im Umkreis. Unvermittelt drauf wurde dem 30-Jährigen durch das geöffnete Fahrerfenster mit einem Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Im Anschluss flüchteten mehrere Personen vom Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Der 30-Jährige wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ein unbeteiligter Zeuge rief daraufhin den Notruf der Polizei. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten in Tatortnähe mehrere Personen angetroffen und kontrolliert werden. Ob es sich bei diesen Personen auch um die Täter handelt, bedarf noch weiterer Abklärungen.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Ingolstädter Straße 101 (Am Hart) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2032. Terminhinweis: „Grüß Gott, schön, dass Sie da sind“ – das Replaytheater spielt wieder

-Plakat

Die perfiden Betrugsmaschen von Trickdieben stellen gerade ältere Menschen vor immer wieder neue Herausforderungen.

Das Polizeipräsidium München veranstaltet in Kooperation mit dem Münchner Sicherheitsforum e.V. unter dem Motto „Vorsicht Trickbetrug“ zum wiederholten Male ein Präventionsprojekt, in dem das Engagement des Replaytheaters fortgeführt wird, das bereits mit dem „European Crime Prevention Award“ der EU ausgezeichnet wurde.

Direkt auf Seniorinnen und Senioren zugeschnitten, stellen die professionellen Theaterpädagogen/innen in dem Stück „Grüß Gott, schön, dass Sie da sind“ die vielen Gesichter des Trickbetrugs dar. Freiwillige werden sogar in das Spiel integriert und können am eigenen Leib erfahren, wie hinterhältig die Kriminellen vorgehen.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer haben vor Ort die Möglichkeit, sich über geeignete Präventionsmöglichkeiten bei der Münchner Polizei zu informieren und können auch mit den Darstellern den direkten Dialog treten.

Dank der finanziellen Unterstützung des Münchener Sicherheitsforums e.V. sind alle Veranstaltungen kostenlos.

Völlig altersunabhängig ist jeder herzlich eingeladen. Wer teilnehmen möchte, meldet sich bitte rechtzeitig beim Polizeipräsidium München unter Tel.:089/2910-0 oder unter der E-Mail: kost-kriminalprävention-muenchen@polizei.bayern.de an.

Die erste Veranstaltung der neuen Auftaktreihe findet am

Dienstag, 28.11.2023, 14:00 Uhr (Einlass 13:00 Uhr)

in der Nachtkantine, Speicherstraße 17 (Werksviertel Mitte), 81671 München

statt.

Weitere Termine folgen. Die Münchner Polizei freut sich auf Ihren Besuch.