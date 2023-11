Ein Einbruch und ein Versuch - Kripo ermittelt und sucht Zeugen

BLANKENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Unbekannte haben die Abwesenheit von Hausbewohnern genutzt und sind am Donnerstag gewaltsam in deren Einfamilienhaus eingestiegen. Bei einem weiteren Haus ist es beim Versuch geblieben. Die Kripo Aschaffenburg hofft auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach ereignete sich der Einbruch in das Anwesen in der Straße "Am Eichgraben" zwischen 08:10 Uhr und 20:45 Uhr. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam über die Terrassentür Zugang zu dem Haus und flüchteten im Anschluss mit Beute in noch unbekanntem Wert. Neben Bargeld wurden auch Lebensmittel entwendet. Die Hausbewohner stellten den Einbruch nach ihrer Rückkehr fest und verständigten umgehend die Polizei.

Versuchter Einbruch im Buchenweg

Im Buchenweg ist es zwischen 15:30 Uhr und 19:00 Uhr offensichtlich zu einem versuchten Einbruch gekommen. Die Unbekannten hatten hier jedoch mutmaßlich bemerkt, dass sich Personen im Haus befanden und daher von dem Vorhaben abgelassen. Die Kripo Aschaffenburg prüft einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten.

Mögliche Zeugen werden zu beiden Fällen gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg zu melden.

Im Zusammenhang mit Einbrüchen gibt die unterfränkische Polizei nochmals die folgenden Verhaltenstipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in

Würzburg unter Tel. 0931/457-1830

unter Tel. 0931/457-1830 Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1830

unter Tel. 06021/857-1830 Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1835

Wer sich im Internet zum Thema Einbruchschutz informieren will, erhält unter nachfolgenden Links wertvolle Tipps:

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Donnerstag wurde in dem kurzen Zeitraum zwischen 16:45 Uhr und 17:00 Uhr ein schwarzer E-Scooter vor dem JUKUZ im Kirchhofweg entwendet.

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Dienstag, 19:00 Uhr, und Mittwoch, 07:00 Uhr, wurde ein gelb-schwarzes Mountainbike der Marke Univega entwendet. Das Rad war in einem Carport in der Straße "Langenberg" angekettet.

JOHANNESBERG, OT OBERAFFERBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstag wurde in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 11:35 Uhr ein geparkter Honda Civic angefahren und beschädigt. Das Auto war am rechten Fahrbahnrand in der Marienstraße abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstag wurde ein weißer BMW X1 bei einer Unfallflucht beschädigt. Das Auto stand zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Aschaffenburger Straße.

KARLSTEIN, OT DETTINGEN, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Zeit zwischen Mittwochabend, 22:30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 05:30 Uhr, hat ein Unbekannter gleich zwei Pkw, einen BMW und einen Audi, mutwillig zerkratzt. Die beiden Fahrzeuge standen in unmittelbarer Nähe zueinander in der Schlesierstraße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

OBERNBURG, OT EISENBACH, LKR. MILTENBERG. Zwischen Mittwoch, 16:00 Uhr, und Donnerstag, 07:00 Uhr, wurden von einem grauen VW Golf mit Passauer Zulassung beide Kennzeichen abmontiert und entwendet. Das Fahrzeug stand in der Tatzeit in der Gartenstraße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.