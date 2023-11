BURGLENGENFELD, LKR. SCHWANDORF. Wie bereits berichtet soll ein 21-Jähriger am 8. November ein Kind in einem Bad in Burglengenfeld unsittlich berührt haben. Er befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei sucht weiterhin nach einem wichtigen Zeugen.

Der berichtete Vorfall dürfte von einem bislang unbekannten Zeugen beobachtet worden sein. Dieser soll circa 60 Jahre alt und etwa 170 bis 175 cm groß sein. Er hat normale Statur, braune Haare mit Geheimratsecken, keinen Bart und eine Brille. Im Kassenbereich trug er blaue Jeans, ein Hemd und eine braune Jacke mit grauer Kapuze. Dort unterhielt er sich gegen 16:45 Uhr mit einer Frau in Badekleidung. Dies könnte vorbeikommenden Menschen aufgefallen sein, da dort üblicherweise Straßenkleidung getragen wird. Gegen 16:55 Uhr sprach der Zeuge im Eingangsbereich mit zwei männlichen Begleitern bevor er das Bad verließ.

Der Zeuge kann vermutlich wichtige Angaben zur vorangegangenen Tat im Erlebnisbecken/Wellenbad machen. Ihm selbst wird nichts vorgeworfen. Er wird gebeten, sich dringend bei der Kriminalpolizei Amberg unter der Telefonnummer 09621/890-0 zu melden. Aber auch, wer ihn kennt oder anderweitig Angaben machen kann, soll sich mit den Ermittlern in Verbindung setzen.