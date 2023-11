SCHWEINFURT. Ein bislang Unbekannter hat am Mittwochnachmittag versucht, einem älteren Herren gewaltsam seine Tasche zu entreißen. Der Senior musste im Krankenhaus behandelt werden. Nach der Tat gelang dem Täter die Flucht. Im Rahmen ihrer Ermittlungen hofft die Kriminalpolizei Schweinfurt nun auch auf Zeugenhinweise.



Dem Sachstand nach folgte ein unbekannter Täter gegen 14:15 Uhr einem 70-Jährigen in der Straße Kornmarkt zu einem Wohnheim. Als der Senior den Mann ansprach, schubste er ihn zu Boden und schlug ihn ins Gesicht. Anschließend versuchte der Täter erfolglos dem 70-Jährigen seinen Stoffbeutel zu entreißen und rannte in Richtung Marktplatz davon. Der Senior musste aufgrund seiner Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden.



Der Täter kann vom Geschädigten wie folgt beschrieben werden:

Ca. 185 cm groß, schlank und sportlich

Zwischen 25 und 30 Jahren alt

Südländisches Aussehen

Sprach akzentfrei Deutsch

Kurzer schwarzer Vollbart

Trug eine schwarze Jacke/Mantel mit hellem Pelzkragen, eine schwarze Wintermütze, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 09721/202-1731 bei der Kriminalpolizei Schweinfurt zu melden.