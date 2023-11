BAB A94 zwischen AS Lengdorf und AS Pastetten.Wie berichtet, kam es am heutigen Donnerstag gegen 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A94 zwischen den Anschlussstellen Lengdorf und Pastetten. Die Bergungsarbeiten dauern weiter an.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Fahrer eines Sattelzuges aus unbekannter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegensteuern kippte das Fahrzeug auf die Seite und blieb entlang der Mittelleitplanke in Fahrtrichtung München liegen. Der Fahrer wurde hierbei verletzt, weitere Verkehrsteilnehmer kamen nicht zu Schaden.

Der Tank des Sattelaufliegers, der mit rund 22000 Litern brennbarer Flüssigkeit beladen ist, blieb intakt. Es erfolgte kein Austritt des geladenen Gefahrgutes. Lediglich durch eine unfallbedingte Beschädigung am Treibstofftank der Sattelzugmaschine wurden geringe Mengen Diesel freigesetzt, die durch die alarmierten Einsatzkräfte gebunden werden konnten. An der Unfallstelle sind neben zahlreichen Helfern der umliegenden Feuerwehren und des technischen Hilfswerkes auch Fachberater für chemische Stoffe sowie für Bergungstechniken vor Ort.

Derzeit wird mit den Vorbereitungen dafür begonnen, das Fahrzeug unter Zuhilfenahme eines 100-Tonnen-Krans aufzurichten.

Durch den Verkehrsunfall kam es rund um den betroffenen Streckenabschnitt zu erheblichen Verkehrsstörungen mit langen Staus. Auch die Umleitungsstrecken waren zeitweise überlastet. Der Autobahnverkehr wird zur Stunde weiterhin in beiden Fahrtrichtungen ausgeleitet, Fahrzeuge die sich nahe der Unfallstelle im Stau befanden, wurden entgegen der Fahrtrichtung bis zur nächsten Ausfahrt zurückgeführt.

Für die Dauer der Bergung, die vermutlich bis tief in die Nacht hinein andauern wird, bleibt die BAB A94 in beiden Richtungen gesperrt.

Ursprungsmeldung:

ERSTMELDUNG:

Gefahrgut – Lkw verunfallt: Autobahn A 94 aktuell gesperrt

Nachdem gegen 15:00 Uhr ein mit Gefahrgut beladener Lkw auf der A94 verunfallte, ist die Autobahn derzeit zwischen den Anschlussstellen Pastetten und Lengdorf auf beiden Richtungsfahrbahnen gesperrt.

Derzeit laufen umfangreiche Rettungs- und Bergungsarbeiten. Es wird nachberichtet.